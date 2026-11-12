Giá cà phê hôm nay 12/11: Xuất khẩu cà phê Brazil lập kỷ lục trong tháng 10, gây sức ép lên giá Robusta

Giá cà phê hôm nay ngày 12/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 83.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 600 đồng/kg, hiện ở mức 83.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 600 đồng/kg, hiện ở mức 83.200 - 83.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 300 đồng/kg, hiện ở mức 83.700 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá cà phê hôm nay ngày 12/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 5 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.260 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 5 USD/tấn, đạt 3.245 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 2,40 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 269,00 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,25 US cent/pound, đạt 264,65 US cent/pound.

Theo Hiệp hội Cà phê Brazil (Cecafe), xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 10/2026 đạt 5,02 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng gần 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay trong một tháng, phản ánh nguồn cung cà phê từ quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới đang gia tăng mạnh sau giai đoạn thu hoạch chậm trễ.

Cụ thể, xuất khẩu cà phê Arabica của Brazil trong tháng 10 đạt 4,12 triệu bao, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất khẩu Robusta tăng gấp đôi, lên khoảng 897.000 bao. Diễn biến này cho thấy nguồn cung Robusta từ Brazil đang được đưa ra thị trường với tốc độ nhanh hơn, góp phần gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các quốc gia xuất khẩu chủ lực khác, trong đó có Việt Nam.

Nếu tính cả cà phê hòa tan và cà phê rang, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil trong tháng 10 đạt 5,33 triệu bao, trong khi kim ngạch thu về đạt 1,79 tỷ USD. Cả hai chỉ tiêu đều thiết lập mức cao kỷ lục theo tháng, cho thấy hoạt động xuất khẩu cà phê của Brazil đang duy trì đà tăng trưởng mạnh cả về lượng lẫn giá trị.

Lý giải về diễn biến này, ông Marcio Ferreira, người đứng đầu Cecafe cho biết, lượng cà phê Brazil được vận chuyển đến các cảng đã tăng đáng kể kể từ tháng 9. Nguyên nhân là tiến độ thu hoạch vụ mùa năm nay bị chậm lại sau những trận mưa lớn, khiến hoạt động giao hàng và xuất khẩu bị dồn vào các tháng tiếp theo. Như vậy, mức tăng đột biến trong tháng 10 phần nào phản ánh sự phục hồi của hoạt động logistics và giải phóng lượng hàng tồn đọng sau thu hoạch.

Nguồn cung gia tăng cũng đang tạo sức ép lên thị trường cà phê thế giới, đặc biệt đối với mặt hàng Robusta. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11, giá Robusta giảm 0,2%, xuống còn 3.245 USD/tấn, tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi là 3.140 USD/tấn được ghi nhận trong tuần trước.

Bên cạnh áp lực từ nguồn cung xuất khẩu, lượng tồn kho Robusta được chứng nhận trên sàn ICE cũng là yếu tố đáng chú ý. Kể từ đầu tháng 10, lượng tồn kho này tăng mạnh, đạt đỉnh 6.809 lô vào ngày 29/10, mức cao nhất trong khoảng 1,25 năm, trước khi giảm nhẹ xuống còn 6.633 lô trong phiên thứ Tư (11/11).

Trong bối cảnh Brazil đẩy mạnh xuất khẩu, tồn kho sàn ICE vẫn ở mức cao, thị trường Robusta có thể tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, diễn biến giá thời gian tới vẫn phụ thuộc vào tốc độ tiêu thụ, nguồn cung từ các nước sản xuất lớn và tiến độ đưa cà phê vụ mới của Việt Nam ra thị trường.