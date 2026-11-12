Giá cà phê hôm nay 12/11/2026: Trong nước mất mốc 85.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tiếp tục chịu sức ép sau nhịp hồi đầu tháng 11. Mặt bằng thu mua đã trở lại quanh vùng 84.000 đồng/kg, trong khi cả Robusta London và Arabica New York đều giảm, khiến thị trường bước vào trạng thái thận trọng hơn.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 11/11: Arabica giảm mạnh, trong nước mất đà tăng

Giá cà phê hôm nay 11/11/2026 tại Tây Nguyên giảm 100 - 300 đồng/kg, xuống 84.400 - 85.000 đồng/kg; Arabica thế giới giảm khá mạnh.

Giá cà phê trong nước xuống 83.800 - 84.300 đồng/kg

Theo mức cập nhật gần nhất, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 83.800 - 84.300 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo khoảng 84.100 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg.

Đắk Lắk giảm 500 đồng/kg xuống 84.300 đồng/kg, hiện là mức cao nhất trong nhóm khảo sát.

Lâm Đồng giảm 600 đồng/kg còn 83.800 đồng/kg, thấp nhất thị trường. Gia Lai giảm 800 đồng/kg xuống 84.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm mạnh nhất 1.000 đồng/kg, còn 84.000 đồng/kg.

Sau vài phiên phục hồi, giá trong nước một lần nữa lùi xuống dưới 85.000 đồng/kg. Mức giảm mạnh tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cho thấy áp lực bán vẫn khá rõ khi vụ thu hoạch bước sâu vào cao điểm.

Robusta và Arabica đồng loạt giảm

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 17 USD, tương đương 0,52%, xuống 3.250 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2027 cũng giảm 17 USD còn 3.221 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2027 xuống 3.203 USD/tấn.

Arabica New York cũng tiếp tục điều chỉnh. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 2,20 US cent/lb, tương đương 0,80%, xuống 271,40 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 1,35 cent còn 265,90 US cent/lb; tháng 5/2027 xuống 261,60 US cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt mất giá.

Diễn biến cùng chiều trên hai sàn khiến thị trường cà phê thiếu lực đỡ sau giai đoạn phục hồi ngắn.

Áp lực vụ mới vẫn là yếu tố đáng chú ý

Tháng 11 là giai đoạn thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên bước vào cao điểm. Nguồn cung mới tăng lên khiến doanh nghiệp thu mua có thêm lựa chọn, trong khi người trồng cũng bắt đầu đưa lượng hàng lớn hơn ra thị trường.

Tuy nhiên, giá đã giảm đáng kể so với vùng trên 94.000 đồng/kg hồi giữa tháng 10. Khi mặt bằng quay về 83.000 - 84.000 đồng/kg, một bộ phận người trồng có thể hạn chế bán để chờ mức giá tốt hơn.

Trong ngắn hạn, vùng 83.500–84.500 đồng/kg sẽ là khoảng giá cần theo dõi. Nếu Robusta giữ được khu vực trên 3.200 USD/tấn, thị trường trong nước có thể tìm điểm cân bằng; ngược lại, áp lực từ nguồn cung vụ mới vẫn có thể khiến giá tiếp tục biến động.