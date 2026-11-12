Giá cà phê hôm nay 12.11.2026: Nội địa hạ nhiệt, hai sàn còn chịu sức ép

Nhịp giảm trong nước đã đưa Đắk Lắk lên vị trí cao nhất bảng, dù giá tại đây cũng đi xuống. Thị trường bước sang ngày kế tiếp với sức ép từ nguồn hàng và diễn biến quốc tế, nhưng kết quả cuối phiên vẫn có thể khác thời điểm chốt tối.

Hình minh họa

Giá trong nước: Giảm 500–1.000 đồng/kg ngày 11.11

Đơn vị: đồng/kg cà phê nhân xô. Biến động đối chiếu ngày 11.11 với ngày 10.11.2026.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giảm mạnh nhất trong bốn vùng. Đắk Lắk giảm ít hơn và đứng đầu ở 84.300 đồng/kg; Lâm Đồng thấp nhất 83.800 đồng/kg. Khoảng cách giữa hai đầu bảng còn 500 đồng/kg.

Các mức giảm thuộc ngày 11.11, chưa phải diễn biến đã biết của ngày 12.11.

Chỉ số bình quân nguồn niêm yết là 84.100 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Trung bình cộng riêng bốn mức giá trong bảng là 84.025 đồng/kg, giảm 725 đồng/kg so với mức 84.750 đồng/kg ngày 10.11. Hai số được giữ riêng vì chưa xác minh được công thức và trọng số của chỉ số bình quân nguồn.

Giá quốc tế tối 11.11: Hai hợp đồng tham chiếu cùng giảm

Báo giá trực tiếp tại thời điểm kiểm tra:

Đây là báo giá CFD theo hợp đồng tham chiếu do nhà cung cấp dữ liệu hiển thị, chưa phải giá đóng cửa hoặc giá thanh toán cuối phiên của sở giao dịch.

Robusta và Arabica cùng giảm tại thời điểm chốt, nhưng đơn vị khác nhau và không được gộp thành một mức giá chung. Diễn biến trong phiên 11.11 cũng chưa đủ để xác định chắc chắn hướng đi của giá thu mua ngày 12.11.

Dự báo ngày 12.11: Nguồn hàng tiếp tục gây sức ép

Thông tin thị trường mới cho thấy nguồn cung Brazil đưa ra giao dịch khá lớn, trong khi lượng cà phê chờ phân loại tại kho ICE gia tăng. Phần hàng chờ kiểm định chưa tự động trở thành tồn kho được chứng nhận, nhưng vẫn ảnh hưởng kỳ vọng về lượng cung có thể bổ sung.

Với cà phê Việt Nam, kết quả cuối phiên quốc tế và tiến độ đưa hàng thu hoạch ra bán sẽ là hai tín hiệu cần theo dõi. Nếu giá sàn tiếp tục giảm và lượng bán nội địa tăng, mặt bằng thu mua ngày 12.11 có thể chịu thêm sức ép.

Ngược lại, giá quốc tế phục hồi hoặc doanh nghiệp tăng mua có thể giúp thị trường ổn định hơn. Tại thời điểm chốt tối 11.11, chưa có cơ sở bảo đảm giá sẽ tăng hay giảm đồng loạt hoặc lượng hóa mức điều chỉnh cho từng vùng.