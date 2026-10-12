Giá cà phê hôm nay 12/10: Giá trong nước giảm nhẹ trong tuần qua

Giá cà phê hôm nay ngày 12/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên hiện ở quanh mốc 93.000 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở mức 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 93.000 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm 1.000-1.200 đồng/kg trong tuần qua khi hoạt động giao dịch diễn ra thận trọng. Các nhà giao dịch đang chờ nguồn cung từ niên vụ mới, trong khi nhu cầu mua hàng chủ yếu phục vụ các hợp đồng đã ký trước đó.

Hoạt động giao dịch hiện vẫn được duy trì nhưng chủ yếu tập trung vào những nhu cầu cần thiết. Một số nhà giao dịch tiếp tục thu mua cà phê với khối lượng nhỏ nhằm đáp ứng các hợp đồng đã ký trước đó, thay vì mở rộng hoạt động mua hàng mới.

Tâm lý thận trọng của thị trường phần nào phản ánh sự chờ đợi đối với nguồn cung niên vụ mới. Khi cà phê vụ mới được đưa ra thị trường, lượng hàng sẵn có có thể gia tăng, tạo thêm áp lực lên giá nếu nguồn cung tăng nhanh trong khi nhu cầu thu mua chưa cải thiện tương ứng.

Tuy nhiên, diễn biến giá trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tốc độ thu hoạch, lượng cà phê được đưa ra thị trường và quyết định bán hàng của người trồng cà phê. Nếu nguồn cung tăng chậm hoặc người trồng hạn chế bán ra, áp lực giảm giá có thể được giảm bớt.

Trong ngắn hạn, thị trường cà phê được dự báo tiếp tục theo dõi sát tiến độ đưa hàng vụ mới ra thị trường. Hoạt động thu mua, nhu cầu thực hiện hợp đồng và diễn biến giá cà phê thế giới sẽ là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá trong thời gian tới.

Giá cà phê hôm nay ngày 12/10/2026 tại thị trường thế giới

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 đóng cửa tuần trước ở mức 3.470 USD/tấn, gần như không thay đổi so với tuần liền trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng nhẹ 0,2% (6 USD/tấn), đạt 3.454 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 2,3% (6,4 US cent/pound) so với tuần trước, lên mức 286,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 0,7% (2 US cent/pound), đạt 279,8 US cent/pound.