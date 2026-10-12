Giá cà phê hôm nay 12/10/2026: Robusta bật tăng gần 1,4%, trong nước giữ quanh 92.200 – 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 12/10/2026

Thị trường giá cà phê hôm nay 12/10/2026 chưa ghi nhận điều chỉnh mới tại các vùng thu mua trọng điểm sau đợt phục hồi gần nhất. Mức giá cao nhất tiếp tục đạt 93.000 đồng/kg, xuất hiện tại Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Tại Đắk Lắk, cà phê nhân xô được thu mua phổ biến ở mức 93.000 đồng/kg. Đây là một trong những khu vực có giá cao nhất trên bảng khảo sát hiện tại.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay cũng đạt 93.000 đồng/kg, ngang bằng với Đắk Lắk. Thị trường chưa xuất hiện điều chỉnh mới so với lần cập nhật gần nhất.

Tại Lâm Đồng, giá thu mua có sự khác biệt giữa các vùng sản xuất. Khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ đang ở mức 92.200 đồng/kg, thấp nhất trong bốn vùng khảo sát.

Riêng khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê đạt 93.000 đồng/kg. Mức thu mua tại đây cao hơn 800 đồng/kg so với khu vực Lâm Đồng cũ.

Như vậy, dù cùng thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, giá cà phê tại các vùng nguyên liệu vẫn có chênh lệch. Việc cập nhật riêng từng vùng giúp phản ánh sát hơn mặt bằng thu mua tại những địa bàn trồng cà phê truyền thống.

Mặc dù giữ giá so với lần cập nhật gần nhất, thị trường vẫn thấp hơn khoảng 1.000–1.200 đồng/kg nếu so với mặt bằng đầu tuần trước.

Trong đó, khu vực Lâm Đồng cũ ghi nhận mức giảm khoảng 1.200 đồng/kg khi so sánh theo tuần. Các vùng còn lại có mức chênh lệch khoảng 1.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê trong nước chưa tăng thêm, dù Robusta quốc tế đã phục hồi, cho thấy thị trường thu mua nội địa chưa phản ánh ngay biến động từ sàn kỳ hạn. Giá giao dịch thực tế còn phụ thuộc nhu cầu của doanh nghiệp, lượng hàng sẵn có và kỳ vọng của người bán.

Giá cà phê rang xay hôm nay ghi nhận sắc xanh

Giá cà phê rang xay tăng 200 đồng/kg ở tất cả 6 nhóm sản phẩm. Dòng phổ thông Robusta S18 Clean ở mức 163.000 đồng/kg, còn Arabica chất lượng cao ở mức 289.500 đồng/kg.

Giá Robusta S18 Clean rang xay hiện gấp khoảng 1,75 lần giá cà phê nhân (93.000 đồng/kg). Phần chênh lệch đến từ hao hụt trọng lượng khi rang, cùng chi phí phân loại, nhiên liệu, nhân công, đóng gói và vận chuyển.

Đây là khoảng giá tham khảo dành cho quán cà phê, nhà rang xay và đại lý phân phối, không phải giá giao dịch cố định.

Giá cà phê thế giới hôm nay 12/10: Robusta tăng mạnh, Arabica giảm giá

Trái với sự ổn định của thị trường trong nước, giá cà phê thế giới ghi nhận sự phân hóa đáng kể giữa hai dòng sản phẩm chủ lực. Theo bảng cập nhật ngày 12/10/2026, giá Robusta trên sàn London đồng loạt đi lên ở các kỳ hạn được theo dõi. Ngược lại, Arabica tại New York giảm giá, cho thấy sự khác biệt về diễn biến giao dịch giữa hai thị trường.

Giá cà phê Robusta London

Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 11/2026 tăng 47 USD/tấn, tương đương 1,37%, đưa giá lên 3.470 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng mạnh hơn, thêm 56 USD/tấn, đạt 3.454 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng tăng 44 USD/tấn, lên mức 3.422 USD/tấn.

Đơn vị giao dịch: 1 lot = 10 tấn.

Điểm đáng chú ý nhất là kỳ hạn tháng 1/2027. Kỳ hạn này tăng mạnh nhất (+56 USD), có khối lượng gấp đôi kỳ hạn tháng 11 và số hợp đồng mở cũng lớn nhất. Điều này cho thấy dòng tiền đang chuyển sang kỳ hạn tháng 1 trước khi hợp đồng tháng 11 đáo hạn. Từ tuần này, người theo dõi giá nên lấy kỳ hạn 01/2027 làm mốc chính.

Giá các kỳ hạn giảm dần từ 3.470 USD (tháng 11/2026) xuống 3.383 USD (tháng 7/2027), chênh nhau 87 USD/tấn. Thị trường đang trả giá cao hơn cho hàng giao gần, đồng thời kỳ vọng nguồn cung dồi dào hơn khi vụ mới của Việt Nam vào thu hoạch.

Giá cà phê Arabica New York

Khác với Robusta, giá Arabica trên sàn New York đồng loạt giảm ở các kỳ hạn được cập nhật. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 2,10 cent/pound, tương đương 0,73%, xuống 286,95 cent/pound. Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 1,55 cent/pound, còn 279,80 cent/pound. Các hợp đồng giao xa hơn cũng chịu sức ép, dù mức giảm thu hẹp dần.

Đơn vị giao dịch: 1 lot ≈ 17 tấn; 1 lb ≈ 0,45 kg.

Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 từng lên 291,80 cent/lb trong phiên nhưng bị bán ra ở vùng cao, đóng cửa ở 286,95 cent/lb. Mức này tương đương khoảng 6.326 USD/tấn. Vì Robusta tăng còn Arabica giảm, khoảng chênh giữa hai loại cà phê đã thu hẹp lại.

Theo ICO, chỉ số giá cà phê tổng hợp I-CIP trong tháng 9/2026 đạt bình quân 262,2 US cent/pound, giảm 8,7% so với tháng trước. Đây là mức điều chỉnh đáng chú ý khi áp lực giảm xuất hiện ở nhiều nhóm cà phê.

Trong đó, giá Arabica tự nhiên Brazil giảm 9,9%, còn Robusta giảm 7,3%. Diễn biến này phản ánh tác động từ triển vọng nguồn cung và kỳ vọng của thị trường đối với sản lượng các nước xuất khẩu lớn.

Brazil tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cán cân cung cầu toàn cầu. Theo số liệu được dẫn trong báo cáo thị trường, Cơ quan Cung ứng Quốc gia Brazil (CONAB) đã nâng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026–2027 lên 67,6 triệu bao.

Triển vọng sản lượng lớn khiến thị trường phải đánh giá lại khả năng thiếu hụt nguồn cung trong những tháng tới. Khi lượng cà phê dự kiến đưa ra thị trường tăng, giá kỳ hạn có thể chịu sức ép, đặc biệt tại những thời điểm nhu cầu mua không tăng tương ứng.

Ở quy mô toàn cầu, ICO dự báo thị trường có thể chuyển sang trạng thái thặng dư khoảng 3 triệu bao trong niên vụ 2025–2026, sau nhiều niên vụ liên tiếp thiếu hụt.

Tuy nhiên, mức thặng dư dự báo này không quá lớn so với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Vì vậy, những thay đổi về thời tiết, sản lượng thực tế hoặc tiến độ xuất khẩu vẫn có khả năng tác động mạnh đến diễn biến giá.

El Niño có thể ảnh hưởng thế nào đến giá cà phê những tháng cuối năm?

Bên cạnh nguồn cung Brazil, hiện tượng El Niño đang trở thành một trong những yếu tố được thị trường cà phê quốc tế quan tâm.

Các dự báo khí hậu cho thấy nguy cơ El Niño mạnh lên có thể ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết tại một số vùng sản xuất cà phê lớn. Nếu nắng nóng hoặc thiếu mưa kéo dài vào giai đoạn cây cần nước, triển vọng năng suất những vụ tiếp theo có thể chịu tác động.

Đối với Việt Nam, diễn biến thời tiết tại Tây Nguyên đặc biệt quan trọng khi các vùng nguyên liệu chuẩn bị bước sâu hơn vào vụ thu hoạch mới. Lượng mưa, điều kiện phơi sấy và tiến độ thu hái đều có thể ảnh hưởng đến lượng hàng đưa ra thị trường.

Tại Brazil, giới giao dịch tiếp tục theo dõi sự phân bố lượng mưa ở các vùng trồng Arabica. Những thay đổi bất lợi trong giai đoạn phát triển của cây có thể khiến các dự báo sản lượng phải điều chỉnh.

Dù vậy, El Niño không đồng nghĩa giá cà phê chắc chắn sẽ tăng. Tác động thực tế còn phụ thuộc khu vực xảy ra bất lợi thời tiết, thời điểm trong chu kỳ sinh trưởng của cây và mức độ ảnh hưởng đến sản lượng.

Thị trường vì thế đang đứng trước hai lực tác động trái chiều: nguồn cung dự kiến tăng gây sức ép lên giá, còn rủi ro khí hậu có thể hỗ trợ giá khi xuất hiện những tín hiệu bất lợi rõ ràng.

Giá cà phê tuần này có thể tăng tiếp không?

Đối với thị trường thế giới, nhịp phục hồi gần nhất của Robusta London có thể tạo tâm lý tích cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khả năng duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào những phiên giao dịch tiếp theo, cùng diễn biến xuất khẩu và triển vọng sản lượng tại các quốc gia sản xuất lớn.

Arabica tiếp tục đối mặt với sức ép từ nguồn cung Brazil. Nếu các dự báo sản lượng lớn được duy trì và thời tiết tại những vùng trồng chủ chốt tương đối thuận lợi, giá có thể gặp khó khăn trong việc phục hồi mạnh.

Ngược lại, những thay đổi bất lợi về khí hậu hoặc thông tin nguồn cung thấp hơn kỳ vọng có thể khiến thị trường điều chỉnh lại đánh giá về cán cân cung cầu.

Tại Việt Nam, diễn biến giá thu mua trong thời gian tới còn phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch vụ mới và nhu cầu mua hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Riêng tại Lâm Đồng, mức giá đang chênh lệch 800 đồng/kg giữa hai vùng nguyên liệu được khảo sát. Vì vậy, người trồng cà phê cần theo dõi báo giá tại địa bàn giao dịch cụ thể, thay vì chỉ dựa vào một mức giá chung cho toàn tỉnh.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 12/10/2026 đang dao động 92.200–93.000 đồng/kg, với mức cao nhất xuất hiện tại Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ thuộc Lâm Đồng. Đà tăng của Robusta thế giới là tín hiệu phục hồi đáng chú ý, nhưng sức ép nguồn cung Brazil và rủi ro thời tiết vẫn khiến triển vọng thị trường những ngày tới khó dự đoán.