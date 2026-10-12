Giá cà phê hôm nay 12.10.2026 giữ nguyên sau phiên tăng mạnh

Sau phiên phục hồi mạnh, giá cà phê trong nước bước vào ngày 12.10 trong trạng thái ổn định. Thị trường thế giới cũng chưa có mức đóng cửa mới, khiến người mua và người bán tiếp tục chờ tín hiệu khi các sàn giao dịch trở lại.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước giữ nguyên sau phiên tăng

Giá cà phê hôm nay 12.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm không thay đổi so với ngày trước. Mức giá trung bình tiếp tục duy trì ở 93.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 93.000 đồng/kg. Gia Lai cũng giữ mức 93.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát với 92.200 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) duy trì mức 93.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk và Gia Lai, đồng thời thuộc nhóm có giá cao nhất.

Mặt bằng giá hiện dao động từ 92.200 - 93.000 đồng/kg, chênh lệch khoảng 800 đồng/kg giữa mức thấp nhất và cao nhất.

Việc giá đứng yên diễn ra sau phiên phục hồi đáng kể trước đó, khi giá bình quân tăng 1.100 đồng/kg và Đắk Lắk, Gia Lai có mức tăng tới 1.200 đồng/kg.

Dù chưa trở lại vùng trên 94.000 đồng/kg, việc duy trì được mốc 93.000 đồng/kg phần nào cho thấy thị trường đã tạm cân bằng sau chuỗi phiên biến động mạnh.

Thị trường thế giới chưa có giá đóng cửa mới

Do các sàn cà phê quốc tế chưa bước vào phiên giao dịch mới, những mức giá đóng cửa gần nhất tiếp tục được sử dụng làm tham chiếu cho ngày 12.10.2026.

Robusta London kỳ hạn 11.2026 đang ở mức 3.470 USD/tấn. Ở phiên gần nhất, hợp đồng này tăng 47 USD, tương đương 1,37%.

Kỳ hạn 1.2027 ở mức 3.454 USD/tấn, trong khi kỳ hạn 3.2027 đạt 3.422 USD/tấn.

Trái chiều với Robusta, Arabica tại New York vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Hợp đồng kỳ hạn 3.2027 hiện ở mức 279,80 US cent/lb, sau khi giảm 1,55 cent trong phiên gần nhất.

Arabica kỳ hạn 12.2026 ở mức 286,95 US cent/lb, còn kỳ hạn 5.2027 đạt 276,55 US cent/lb.

Như vậy, tín hiệu gần nhất của thị trường thế giới vẫn phân hóa: Robusta phục hồi sau nhịp giảm, trong khi Arabica tiếp tục điều chỉnh.

Mốc 93.000 đồng/kg có giữ được trong tuần mới?

Sau hai phiên giảm mạnh rồi bật tăng trở lại, việc giá cà phê trong nước ổn định quanh 93.000 đồng/kg cho thấy cung và cầu đang tạm thời tìm được trạng thái cân bằng.

Trong ngắn hạn, diễn biến của Robusta London khi bước vào tuần giao dịch mới sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý thị trường trong nước. Nếu Robusta tiếp tục giữ trên vùng 3.400 USD/tấn và phục hồi, giá nội địa có thể có thêm lực hỗ trợ để tiến gần trở lại mốc 94.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên đang dần tăng khi hoạt động thu hoạch được đẩy nhanh. Lượng cà phê đưa ra thị trường nhiều hơn có thể gây sức ép nếu nhu cầu mua của doanh nghiệp không tăng tương ứng.

Bên cạnh đó, diễn biến nguồn cung từ Brazil vẫn là yếu tố quan trọng đối với thị trường quốc tế. Lượng hàng xuất khẩu tăng có thể hạn chế đà phục hồi, đặc biệt đối với Arabica.

Vì vậy, vùng 92.000 - 93.000 đồng/kg nhiều khả năng tiếp tục là vùng giá được theo dõi trong những phiên đầu tuần. Một nhịp tăng rõ hơn sẽ cần thêm sự hỗ trợ từ thị trường thế giới và nhu cầu thu mua trong nước.