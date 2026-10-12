Giá cà phê hôm nay 12/10/2026: Đi ngang, cao nhất 93.000 đồng/kg

Sau phiên tăng từ 1.000–1.200 đồng/kg, giá cà phê trong nước bước sang ngày 12/10 trong trạng thái ổn định. Thị trường tạm giữ vùng 93.000 đồng/kg trong lúc chờ các sàn kỳ hạn quốc tế bước vào tuần giao dịch mới.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 11/10/2026: Bật tăng trở lại, cao nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 11/10/2026 tại Tây Nguyên phục hồi mạnh, phổ biến 92.200–93.000 đồng/kg; Robusta London tăng trong khi Arabica New York vẫn điều chỉnh.

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.000 đồng/kg

Tại các vùng thu mua trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê ngày 12/10 không ghi nhận thay đổi so với ngày trước đó, phổ biến từ 92.200–93.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 93.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá thu mua cũng đứng ở 93.000 đồng/kg. Lâm Đồng thấp nhất với 92.200 đồng/kg.

Tính bình quân bốn khu vực trên, giá cà phê ở khoảng 92.800 đồng/kg. Mặt bằng hiện tại đã phục hồi đáng kể so với vùng giá quanh 91.000–92.000 đồng/kg ghi nhận trước đó, nhưng vẫn thấp hơn mức trên 94.000 đồng/kg hồi đầu tháng.

Thị trường thế giới chờ phiên giao dịch mới

Do cuối tuần các sàn kỳ hạn quốc tế không giao dịch, mức giá tham chiếu gần nhất của Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 vẫn là 3.470 USD/tấn, tăng 47 USD so với phiên trước.

Robusta tháng 1/2027 đứng ở 3.454 USD/tấn, trong khi hợp đồng tháng 3/2027 ở mức 3.422 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 đóng cửa ở 286,95 US cent/lb, giảm 2,10 cent. Hợp đồng tháng 3/2027 đạt 279,80 US cent/lb.

Diễn biến trái chiều giữa Robusta và Arabica cho thấy thị trường quốc tế vẫn chưa tạo được xu hướng đồng thuận. Robusta hồi phục sau nhịp giảm sâu, trong khi Arabica tiếp tục chịu áp lực từ tín hiệu nguồn cung Brazil cải thiện.

Giá cà phê chờ tín hiệu từ tuần mới

Việc giá trong nước đi ngang sau phiên phục hồi cho thấy cả người bán và doanh nghiệp thu mua đang thận trọng. Thị trường bắt đầu chú ý nhiều hơn tới tiến độ thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên, khi lượng cà phê mới có thể tăng dần trong những tuần tới.

Nếu nguồn cung tăng nhanh, giá trong nước có thể chịu sức ép. Ngược lại, Robusta London duy trì vùng trên 3.400 USD/tấn sẽ tạo lực đỡ nhất định cho thị trường.

Trong ngắn hạn, vùng 92.000–93.000 đồng/kg vẫn là mặt bằng đáng chú ý. Phiên giao dịch đầu tuần trên sàn London cùng tốc độ thu hoạch tại Tây Nguyên sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của giá cà phê.