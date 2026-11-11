Giá cà phê hôm nay 11/11: Tiếp tục giảm

Giá cà phê hôm nay ngày 11/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 84.100 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 84.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 83.800 - 84.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 800 đồng/kg, hiện ở mức 84.000 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 11/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 17 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.265 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 17 USD/tấn, đạt 3.250 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 2,20 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 271,40 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,35 US cent/pound, đạt 265,90 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, trên thị trường kỳ hạn quốc tế, giá cà phê Robusta giảm 17 USD/tấn, tương đương 0,5%, xuống còn 3.250 USD/tấn. Mức giá này đang tiến gần vùng đáy thấp nhất trong khoảng 2,5 năm qua, được ghi nhận ở mức 3.140 USD/tấn trong tuần trước.

Áp lực giảm giá chủ yếu xuất phát từ triển vọng nguồn cung tại Việt Nam - quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới. Các nhà giao dịch cho biết hoạt động thu hoạch cà phê tại Việt Nam đang diễn ra thuận lợi, trong khi nguồn cung trên thị trường được đánh giá tương đối dồi dào. Điều này làm gia tăng kỳ vọng lượng cà phê mới sẽ được đưa ra thị trường trong thời gian tới, qua đó gây sức ép lên giá Robusta.

Đáng chú ý, việc giá Robusta liên tục suy yếu cho thấy thị trường đang phản ánh khá rõ triển vọng cải thiện nguồn cung trong niên vụ mới. Khi hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn thuận lợi, tâm lý chờ đợi nguồn hàng từ Việt Nam có thể khiến các nhà giao dịch thận trọng hơn trong hoạt động mua vào, đặc biệt khi giá vẫn đang ở vùng thấp so với những năm gần đây.

Trên thị trường Arabica, giá mặt hàng này cũng giảm 0,5%, xuống còn 2,659 USD/pound. Trước đó, giá có thời điểm lùi xuống 2,6530 USD/pound, mức thấp nhất trong vòng 6 tuần.

Khác với Robusta, áp lực giảm giá đối với Arabica còn đến từ diễn biến tỷ giá tại Brazil. Đồng real Brazil suy yếu xuống mức thấp nhất trong 15 tháng so với đồng USD, sau chiến thắng bất ngờ của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây tại nước này.

Đồng real mất giá khiến hoạt động xuất khẩu cà phê trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà sản xuất và thương nhân Brazil. Doanh thu xuất khẩu được thanh toán bằng USD khi quy đổi sang nội tệ sẽ mang lại nhiều real hơn, qua đó khuyến khích các nhà xuất khẩu đẩy mạnh bán hàng. Nguồn cung gia tăng trên thị trường quốc tế tạo thêm sức ép lên giá Arabica.

Nhìn chung, diễn biến đồng thời của hai dòng cà phê cho thấy thị trường đang chịu tác động từ những yếu tố cung ứng và tài chính khác nhau. Trong ngắn hạn, tiến độ thu hoạch tại Việt Nam và biến động tỷ giá tại Brazil sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá cà phê thế giới.