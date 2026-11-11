Giá cà phê hôm nay 11/11: Tiếp tục giảm, arabica thấp nhất gần 2 tháng

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 3 USD/tấn (-0,09%) xuống 3.282 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 17 USD/tấn (-0,52%) xuống 3.250 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 17 USD/tấn (-0,53%) xuống 3.221 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 16-17 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 1,4 US cent/pound (-0,51%) xuống 272,2 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 0,55 US cent/pound (-0,21%) xuống 266,7 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 1 US cent/pound (-0,38%) xuống 262,15 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 1,75-2,3 US cent/pound.

Giá cà phê giảm phiên thứ hai liên tiếp, dài đà giảm trong phiên đầu tuần, trong đó arabica chạm mức thấp nhất trong 7 tuần.

Giá cà phê chịu sức ép sau khi đồng nội tệ real Brazil lao dốc xuống mức thấp nhất trong 15 tháng so với đồng USD. Đồng real yếu hơn khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều tiền real hơn từ doanh thu tính bằng USD.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 35-40% sản lượng toàn cầu và gần 30% lượng cà phê xuất khẩu trên thế giới.

Kỳ vọng xuất khẩu cà phê từ Brazil tăng đang gây sức ép lên giá, sau khi ICE cho biết tính đến thứ Ba 10/11, có 104.370 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho hàng của ICE, mức cao nhất trong 8 tháng.

Cà phê từ Brazil đã liên tục được đưa đến các kho của ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9, đưa tồn kho cà phê Brazil tại ICE lên mức cao nhất trong 14 tháng, đạt 103.457 bao vào ngày thứ Hai 9/11.

Xuất khẩu cà phê tăng mạnh từ Brazil cũng gây sức ép lên giá, sau khi Bộ Thương mại nước này hôm thứ Sáu tuần trước cho biết xuất khẩu cà phê trong tháng 10 tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, lên 287.000 tấn.

Đà giảm của cà phê robusta phần nào hạn chế sau khi Hội đồng Cà phê Ấn Độ hôm thứ Tư tuần trước hạ dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026/27 của nước này xuống còn 380.000 tấn, giảm 5% so với mức dự báo trước đó là 400.000 tấn. Cơ quan này đưa ra điều chỉnh trên do lượng mưa mùa gió mùa thấp hơn mức bình thường. Ấn Độ là quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn thứ năm thế giới.

Tồn kho cà phê vẫn ở mức thấp là yếu tố hỗ trợ giá. Tồn kho arabica của ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, còn 220.379 bao vào thứ Ba tuần trước, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận hôm 15/9. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng cà phê này vẫn chưa xuất hiện với khối lượng đáng kể trong số liệu tồn kho được ICE chứng nhận.

Trong khi đó, tồn kho robusta của ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10 và đạt mức cao nhất trong 1,25 năm, với 6.809 lô vào ngày 29/10, trước khi giảm xuống còn 6.642 lô vào thứ Ba 10/11.