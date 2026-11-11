Giá cà phê hôm nay 11/11: Arabica giảm mạnh, trong nước mất đà tăng

Sau vài phiên phục hồi, giá cà phê trong nước đã quay đầu điều chỉnh. Mức giảm chưa lớn nhưng diễn ra tại toàn bộ các vùng khảo sát, trong bối cảnh Arabica New York chịu áp lực bán mạnh còn Robusta London chủ yếu đi ngang đến giảm nhẹ.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 10/11: Trong nước tăng phiên thứ ba liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 10/11/2026 tại Tây Nguyên tăng thêm 500 - 600 đồng/kg, dao động 84.500 - 85.300 đồng/kg, cho thấy thị trường tiếp tục hồi phục.

Giá cà phê trong nước giảm trở lại

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 84.400–85.000 đồng/kg, bình quân khoảng 84.750 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk giảm 200 đồng/kg xuống 84.800 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm tương tự, còn 84.800 đồng/kg.

Lâm Đồng giảm 100 đồng/kg xuống 84.400 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm 300 đồng/kg xuống 85.000 đồng/kg nhưng vẫn đứng cao nhất.

Nhịp giảm khiến đà hồi phục những ngày gần đây tạm chững lại. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn cao hơn vùng đáy khoảng 83.000 đồng/kg ghi nhận đầu tháng 11.

Robusta giằng co, Arabica giảm mạnh

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 13 USD lên 3.256 USD/tấn. Tuy nhiên, các kỳ hạn xa hơn phần lớn đi xuống.

Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 3 USD xuống 3.267 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 5 USD còn 3.238 USD/tấn, trong khi tháng 5/2027 xuống 3.219 USD/tấn.

Arabica New York chịu áp lực giảm rõ hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 mất 6,40 US cent/lb, tương đương 2,29%, xuống 273,60 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 4,40 cent còn 267,25 US cent/lb; tháng 5/2027 xuống 263,15 US cent/lb. Các kỳ hạn còn lại cũng giảm trên 1,5%.

Diễn biến này cho thấy lực bán trên thị trường Arabica đang mạnh hơn đáng kể so với Robusta.

Giá trong nước có thể tiếp tục giằng co

Thị trường cà phê trong nước đang chịu tác động từ hai yếu tố trái chiều. Một mặt, giá đã giảm khá sâu so với tháng 10 nên người trồng có xu hướng thận trọng hơn khi bán hàng. Mặt khác, vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đang vào cao điểm, khiến lượng cà phê mới đưa ra thị trường tiếp tục tăng.

Robusta London hiện vẫn giữ quanh vùng 3.200–3.300 USD/tấn, tạo một phần lực đỡ cho giá trong nước. Tuy nhiên, sự suy yếu mạnh của Arabica cũng có thể ảnh hưởng tới tâm lý chung của thị trường.

Trong ngắn hạn, vùng 84.000–85.000 đồng/kg tiếp tục là khoảng giá đáng chú ý. Nếu Robusta giữ được trên 3.200 USD/tấn, thị trường trong nước có thể duy trì trạng thái giằng co thay vì xuất hiện một nhịp giảm sâu mới.