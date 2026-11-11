Giá cà phê hôm nay 11.11.2026: Nội địa hạ nhiệt, hai sàn đang giảm

Sau nhịp tăng đầu tuần, cà phê nhân trong nước đã điều chỉnh tại cả bốn vùng được theo dõi. Thị trường bước sang ngày kế tiếp với hai biến số đáng chú ý: kết quả cuối phiên quốc tế và lượng hàng vụ mới được đưa ra giao dịch.

Hình minh họa.

Giá trong nước: Giảm 100–300 đồng/kg trong ngày 10.11

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có giá tham chiếu cao nhất 85.000 đồng/kg, dù cũng là vùng giảm mạnh nhất so với ngày trước. Lâm Đồng ở mức thấp nhất 84.400 đồng/kg; khoảng cách giữa hai đầu bảng thu hẹp còn 600 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg cà phê nhân xô. Chênh lệch đối chiếu ngày 10.11 với 9.11.2026.

Các mức giảm thuộc ngày 10.11, chưa phải diễn biến đã biết của ngày 11.11.

Nguồn niêm yết chỉ số bình quân 84.900 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Trung bình cộng riêng bốn mức giá trong bảng là 84.750 đồng/kg, cũng giảm 200 đồng/kg so với trung bình cộng ngày 9.11 là 84.950 đồng/kg. Hai mức bình quân được giữ tách biệt vì chưa xác minh được công thức tính chỉ số 84.900 đồng/kg.

Giá quốc tế tối 10.11: Robusta và Arabica cùng giảm

Báo giá trực tiếp tại thời điểm kiểm tra:

Đây là báo giá CFD theo hợp đồng tham chiếu do nhà cung cấp dữ liệu hiển thị, chưa phải giá đóng cửa hoặc giá thanh toán cuối phiên của sở giao dịch.

Hai mặt hàng cùng giảm tại thời điểm chốt, nhưng đơn vị khác nhau. Diễn biến vẫn có thể thay đổi trước khi phiên kết thúc, nên chưa thể dùng snapshot tối 10.11 để khẳng định chắc chắn hướng đi của giá thu mua ngày 11.11.

Dự báo 11.11: Lực mua cần theo kịp nguồn hàng

Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong mười tháng đầu năm được bản tin mới ghi nhận khoảng 1,569 triệu tấn. Hoạt động giao hàng tiếp tục tạo nhu cầu thu mua, song nguồn hàng vụ mới cũng được dự kiến tăng dần trong tháng 11 và tháng 12 khi thu hoạch đi vào cao điểm.

Trong giai đoạn đầu vụ, cà phê cần thời gian thu hái, sơ chế và phơi sấy trước khi bán rộng rãi. Vì vậy, tác động của vụ mới lên giá có thể diễn ra từng bước, tùy tiến độ đưa hàng ra thị trường và nhu cầu của doanh nghiệp.

Nếu hai sàn duy trì sắc đỏ đến cuối phiên, đồng thời lượng bán nội địa tăng, giá ngày 11.11 có thể tiếp tục chịu sức ép. Ngược lại, giá sàn phục hồi và doanh nghiệp tăng mua có thể giúp thị trường giữ mặt bằng tham chiếu. Chưa có cơ sở bảo đảm giá sẽ tăng hoặc giảm đồng loạt tại từng địa phương.