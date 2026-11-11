Giá cà phê hôm nay 11/11/2026: Đồng loạt giảm tới 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 11/11/2026: Đắk Nông cũ giảm mạnh nhất, Đắk Lắk vươn lên dẫn đầu

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm tại cả bốn vùng thu mua chính. Đây là lần cập nhật giảm thứ hai liên tiếp, sau khi giá cà phê Tây Nguyên đã mất 100 – 300 đồng/kg trong ngày 10/11.

Đáng chú ý, mức giảm mới nhất đã làm thay đổi thứ tự giá giữa các vùng. Đắk Nông cũ, nơi dẫn đầu thị trường trong nhiều lần cập nhật gần đây, đã lùi xuống ngang bằng Gia Lai, trong khi Đắk Lắk trở thành khu vực có giá thu mua cao nhất.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta nhân xô giảm thêm 500 đồng/kg, từ 84.800 đồng xuống còn 84.300 đồng/kg. Dù tiếp tục đi xuống, đây vẫn là mức giá cao nhất trong bốn khu vực khảo sát, nhỉnh hơn Gia Lai và Đắk Nông cũ 300 đồng/kg.

Gia Lai ghi nhận mức giảm mạnh hơn khi mất 800 đồng/kg so với lần cập nhật trước, đưa giá thu mua về 84.000 đồng/kg. Nếu trong ngày 10/11 địa phương này còn ngang giá Đắk Lắk, thì đến sáng 11/11 khoảng cách đã nới rộng lên 300 đồng/kg.

Ở khu vực Lâm Đồng truyền thống, cà phê được thu mua ở mức 83.800 đồng/kg, giảm 600 đồng. Đây tiếp tục là vùng có giá thấp nhất trong bảng khảo sát, thấp hơn Đắk Lắk 500 đồng/kg. So với mức 84.500 đồng/kg ngày 9/11, giá tại khu vực này đã giảm tổng cộng 700 đồng/kg.

Biến động đáng chú ý nhất thuộc về khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Sau khi giảm 300 đồng trong ngày 10/11, giá cà phê tại đây tiếp tục mất thêm 1.000 đồng/kg, xuống 84.000 đồng/kg.

Chỉ qua hai lần cập nhật, Đắk Nông cũ đã giảm tổng cộng 1.300 đồng/kg so với ngày 9/11, từ 85.300 đồng xuống 84.000 đồng/kg. Mức giảm này khiến khu vực từng có giá cao nhất Tây Nguyên hiện chỉ còn ngang bằng Gia Lai.

Như vậy, mặt bằng giá cà phê Tây Nguyên hiện thu hẹp về khoảng 83.800 – 84.300 đồng/kg. Chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất chỉ còn 500 đồng/kg, giảm 100 đồng so với lần cập nhật trước.

Giá cà phê rang xay: Arabica cao cấp ở mức 284.500 đồng/kg, Robusta từ 156.900 đồng

Bên cạnh giá cà phê nhân xô, thị trường cà phê rang xay cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các dòng sản phẩm. Giá sáu nhóm cà phê rang xay dao động từ 156.900 – 284.500 đồng/kg.

Ở nhóm có giá thấp nhất, Robusta S18 Clean được ghi nhận ở mức 156.900 đồng/kg, cao hơn lần báo giá liền trước 300 đồng. Đây là dòng sản phẩm có giá tham khảo thấp nhất trong bảng, thường phù hợp với phân khúc quán cà phê phổ thông.

Robusta chất lượng cao CLC có giá 169.900 đồng/kg, tăng 300 đồng so với lần cập nhật trước. Trong khi đó, Cà phê Culi S18 Clean được báo giá 169.300 đồng/kg, tăng 500 đồng, thấp hơn dòng Robusta CLC 600 đồng/kg.

Đối với nhóm sản phẩm có mức giá cao hơn, Robusta Honey đạt 223.500 đồng/kg, tăng 500 đồng. Arabica Clean có giá 224.600 đồng/kg sau khi tăng thêm 1.000 đồng, nhỉnh hơn Robusta Honey 1.100 đồng/kg.

Dẫn đầu bảng tham khảo vẫn là Arabica chất lượng cao CLC, với mức giá 284.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với lần báo giá trước. Sản phẩm này cao hơn Robusta S18 Clean tới 127.600 đồng/kg, phản ánh khoảng cách đáng kể giữa các phân khúc cà phê rang xay.

Giá cà phê thế giới hôm nay 11/11/2026: Robusta và Arabica đồng loạt giảm

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê ghi nhận xu hướng giảm đồng đều tại cả hai sàn London và New York. Khác với phiên trước còn xuất hiện một kỳ hạn Robusta tăng giá, toàn bộ các hợp đồng được theo dõi trong bảng cập nhật sáng 11/11 đều đi xuống.

Tại sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 1/2027, được đánh dấu là hợp đồng đại diện, giảm 17 USD/tấn, xuống còn 3.250 USD/tấn. Đây là lần giảm tiếp theo của kỳ hạn này sau khi đã mất 3 USD/tấn trong lần cập nhật ngày 10/11.

Hợp đồng tháng 11/2026 cũng quay đầu giảm 17 USD/tấn, còn 3.265 USD/tấn. Các kỳ hạn tháng 3 và tháng 7/2027 cùng giảm 17 USD, lần lượt xuống 3.221 USD và 3.182 USD/tấn.

Riêng Robusta kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 16 USD/tấn, còn 3.203 USD/tấn. Như vậy, cả năm kỳ hạn Robusta được theo dõi đều mất từ 16 – 17 USD/tấn, cho thấy đà giảm xuất hiện tương đối đồng đều trên sàn London.

Trên sàn New York, giá Arabica tiếp tục chịu sức ép giảm. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2026 mất 2,20 cent/pound, xuống còn 271,40 cent/pound. So với mức 280,00 cent/pound ghi nhận trong lần cập nhật ngày 10/11 trước đó, giá khớp hiện tại đã giảm tổng cộng 8,60 cent/pound qua hai lần cập nhật.

Kỳ hạn tháng 3/2027, được đánh dấu là hợp đồng đại diện, giảm 1,35 cent/pound xuống 265,90 cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2027 cũng mất 1,55 cent, còn 261,60 cent/pound.

Hai kỳ hạn xa hơn tiếp tục đi xuống. Arabica tháng 7/2027 giảm 1,80 cent/pound về 258,50 cent/pound, trong khi tháng 9/2027 giảm 2,25 cent, còn 255,90 cent/pound.

Bảng giá cà phê thế giới ngày 11/11/2026

Giá cà phê Tây Nguyên giảm hai phiên liên tiếp, mất gần 1.000 đồng/kg so với ngày 9/11

Không chỉ giảm trong phiên sáng 11/11, thị trường cà phê trong nước còn ghi nhận sự thay đổi đáng kể nếu nhìn lại các lần cập nhật gần đây.

Theo dữ liệu lịch sử bảy phiên gần nhất, giá bình quân tại bốn vùng thu mua tăng từ 83.825 đồng/kg ngày 4/11 lên 84.950 đồng/kg ngày 9/11. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được khi giá bình quân giảm xuống 84.750 đồng/kg ngày 10/11 và tiếp tục lùi về 84.025 đồng/kg trong sáng 11/11.

Như vậy, chỉ sau hai lần cập nhật giảm liên tiếp, giá cà phê bình quân đã mất 925 đồng/kg so với ngày 9/11. Riêng mức giảm bình quân giữa ngày 10 và 11/11 lên tới 725 đồng/kg, mạnh hơn đáng kể so với mức giảm 200 đồng/kg của lần cập nhật trước.

Trong số các khu vực theo dõi, Đắk Nông cũ có biến động đáng chú ý nhất khi giảm từ 85.300 đồng/kg ngày 9/11 xuống 84.000 đồng/kg ngày 11/11. Cùng giai đoạn này, Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, còn Đắk Lắk và Lâm Đồng truyền thống cùng giảm 700 đồng/kg.

Việc giá cà phê Tây Nguyên đồng loạt giảm, kết hợp với diễn biến đi xuống trên cả hai sàn giao dịch quốc tế, là tín hiệu cần tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, để đánh giá xu hướng dài hơn, thị trường vẫn cần thêm dữ liệu về hoạt động thu mua, cung cầu và giao dịch thực tế trong những phiên tiếp theo.