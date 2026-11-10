Giá cà phê hôm nay 10/11: Xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 26 triệu bao sau 10 tháng

Giá cà phê hôm nay ngày 10/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm nhẹ, hiện ở quanh mốc 84.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 84.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 300 đồng/kg, hiện ở mức 84.400 - 85.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 84.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 10/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 3 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.282 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 3 USD/tấn, đạt 3.267 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 6,40 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 273,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 4,40 US cent/pound, đạt 267,25 US cent/pound.

Theo Công ty I. & M. Smith, Cục Thống kê (Việt Nam) cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 10/2026 đạt khoảng 114.000 tấn, tương đương 1,9 triệu bao. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng lượng cà phê xuất khẩu đạt khoảng 1,569 triệu tấn, tương đương 26,15 triệu bao. Với kết quả này, Việt Nam đang tiến gần mục tiêu xuất khẩu 29-30 triệu bao trong năm 2026.

Cụ thể, trong tháng 10/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 114.000 tấn cà phê. Tính chung 10 tháng đầu năm, lượng cà phê xuất khẩu đạt 1,569 triệu tấn, tương đương 26,15 triệu bao. Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng mặt hàng này cho thị trường quốc tế.

Với kết quả đạt được, để chạm mục tiêu xuất khẩu từ 29-30 triệu bao trong năm 2026, Việt Nam cần xuất khẩu thêm khoảng 2,85-3,85 triệu bao trong hai tháng cuối năm. Điều này tương đương bình quân khoảng 85.500-115.500 tấn mỗi tháng, mức được đánh giá là có thể đạt được nếu hoạt động xuất khẩu duy trì nhịp độ hiện tại.

Đáng chú ý, triển vọng xuất khẩu cà phê trong những tháng cuối năm còn được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho chuyển tiếp từ niên vụ 2025/2026. Nguồn hàng này có vai trò bổ sung cho nguồn cung từ vụ thu hoạch mới, giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động giao hàng trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai niên vụ.

Việt Nam đã bước vào niên vụ cà phê 2026/2027 từ tháng 10/2026. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu vụ, lượng cà phê mới thu hoạch chưa thể ngay lập tức được đưa ra thị trường với khối lượng lớn do cần thời gian thu hái, sơ chế và phơi sấy. Nguồn cung dự kiến sẽ tăng dần trong tháng 11 và tháng 12 khi hoạt động thu hoạch tại các vùng sản xuất trọng điểm bước vào cao điểm.

Trong bối cảnh đó, lượng tồn kho chuyển tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn hàng phục vụ các hợp đồng xuất khẩu, hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung trước khi cà phê vụ mới được đưa ra thị trường rộng rãi.