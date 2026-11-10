Giá cà phê hôm nay 10/11: Trong nước tăng phiên thứ ba liên tiếp

Sau khi xuống vùng thấp đầu tháng 11, giá cà phê trong nước đang dần lấy lại mặt bằng 85.000 đồng/kg. Đà tăng diễn ra khá đồng đều tại các vùng trọng điểm, trong khi thị trường thế giới duy trì mức tham chiếu tích cực sau phiên tăng gần nhất.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 9/11: Cao nhất 84.700 đồng/kg, chờ phiên đầu tuần

Giá cà phê hôm nay 9/11/2026 tại Tây Nguyên duy trì 84.000 - 84.700 đồng/kg sau nhịp tăng cuối tuần, thị trường chờ tín hiệu mới từ các sàn quốc tế.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 84.500–85.300 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo được niêm yết khoảng 85.100 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, đạt 85.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg lên 84.500 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có giá thấp nhất. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá tăng 600 đồng/kg lên 85.300 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Như vậy, sau khi từng lùi về quanh 83.000 đồng/kg trong những ngày đầu tháng 11, giá cà phê Tây Nguyên đã phục hồi khoảng 1.000–2.000 đồng/kg tùy khu vực.

Robusta giữ trên 3.270 USD/tấn

Theo mức tham chiếu gần nhất, Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 ở 3.285 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 đạt 3.270 USD/tấn, còn tháng 3/2027 ở 3.243 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 được tham chiếu ở 280 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 271,65 US cent/lb, trong khi hợp đồng tháng 5/2027 ở mức 267,70 US cent/lb.

Mặt bằng giá quốc tế hiện tạo lực đỡ nhất định cho thị trường trong nước sau giai đoạn điều chỉnh mạnh cuối tháng 10.

Giá có thể tiếp tục giằng co quanh vùng 85.000 đồng/kg

Đà hồi phục những phiên gần đây cho thấy lực bán tại Tây Nguyên đã phần nào chậm lại khi giá xuống thấp. Tuy nhiên, tháng 11 vẫn là giai đoạn vụ thu hoạch bước vào cao điểm, đồng nghĩa nguồn cung cà phê mới tiếp tục tăng.

Vì vậy, khả năng giá tăng mạnh liên tục chưa thật sự rõ ràng. Thị trường có thể chuyển sang trạng thái giằng co khi lực mua được cải thiện nhưng nguồn hàng vụ mới ngày càng dồi dào.

Trong ngắn hạn, vùng 84.500–85.500 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng chú ý. Nếu Robusta London duy trì được trên 3.250 USD/tấn, giá trong nước có thêm cơ sở giữ nhịp hồi. Ngược lại, áp lực bán hàng sau thu hoạch vẫn có thể khiến thị trường biến động mạnh trong từng phiên.