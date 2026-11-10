Giá cà phê hôm nay 10/11: Quay đầu giảm, arabica chạm đáy 7 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 3 USD/tấn (-0,09%) xuống 3.282 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 3 USD/tấn (-0,09%) xuống 3.267 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 5 USD/tấn (-0,15%) xuống 3.238 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 11-14 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 6,4 US cent/pound (-2,29%) xuống 273,6 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 4,4 US cent/pound (-1,62%) xuống 267,25 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 4,55 US cent/pound (-1,7%) xuống 263,15 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 4,2-4,45 US cent/pound.

Giá cà phê giảm trong phiên đầu tuần, trong đó arabica xuống mức thấp nhất trong 7 tuần khi số liệu xuất khẩu cà phê tích cực của Brazil gây áp lực lên giá.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Brazil công bố hôm thứ Sáu 6/11, xuất khẩu cà phê của Brazil, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, đạt mức kỷ lục khoảng 287.300 tấn trong tháng 10, tương đương 4,79 triệu bao loại 60 kg.

Khối lượng cà phê xuất khẩu của Brazil trong tháng 10 tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 1,6 tỷ USD, tăng 5,2%, mặc dù giá giảm gần 15%.

Kỷ lục xuất khẩu cà phê hàng tháng trước đó của Brazil tính theo khối lượng được thiết lập vào tháng 11/2024.

Thị trường đã dự đoán xuất khẩu sẽ đạt mức kỷ lục trong tháng này, khi các nhà giao dịch đề cập đến áp lực lên các hợp đồng cà phê kỳ hạn do lượng hàng xuất khẩu từ Brazil gia tăng.

Kỳ vọng xuất khẩu cà phê từ Brazil sẽ tăng đang gây sức ép lên giá, sau khi ICE cho biết tính đến thứ Sáu tuần trước, có 62.849 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho hàng của ICE, mức cao nhất trong 7 tuần.

Cà phê từ Brazil đã liên tục được đưa đến các kho của ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 14 tháng, đạt 103.457 bao vào ngày thứ Hai 9/11.

Tồn kho cà phê ở mức thấp là yếu tố hỗ trợ giá. Tồn kho arabica của ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, còn 220.379 bao vào thứ Ba tuần trước, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận hôm 15/9. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng cà phê này vẫn chưa xuất hiện với khối lượng đáng kể trong số liệu tồn kho được ICE chứng nhận.

Trong khi đó, tồn kho robusta của ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10 và đạt mức cao nhất trong 1,25 năm, với 6.809 lô vào ngày 29/10, trước khi giảm xuống còn 6.646 lô vào thứ Hai 9/11.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Citi tiếp tục dự báo giá cà phê giảm và arabica có thể chạm 2,25 USD/pound.

Bộ phận nghiên cứu hàng hóa của Ngân hàng Citi hôm thứ Sáu 6/11 cho biết vẫn giữ quan điểm bi quan về giá cà phê, dự báo giá cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE sẽ giảm xuống 2,5 USD/pound trong 3 tháng tới và 2,25 USD/pound trong vòng 12 tháng.

Citi nhận định, thị trường đang tiến gần đến một bước ngoặt, với khả năng xuất hiện đợt điều chỉnh giảm trước khi năm nay kết thúc.

Xuất khẩu của Brazil duy trì ở mức cao, với lượng hàng giao trong tháng 10 được dự báo vượt 5 triệu bao. Trong khi đó, nguồn cung robusta của Việt Nam tiếp tục vượt kỳ vọng, khiến các ước tính sản lượng được nâng thêm 2 triệu bao.

Citi dự báo, tồn kho sẽ tăng đáng kể vào cuối năm khi nhu cầu suy yếu. Các nhà rang xay đang sử dụng nhiều robusta hơn, tối ưu hóa tỷ lệ phối trộn và giảm lượng hàng dự trữ.

Một số khách hàng tổ chức dự báo giá arabica có thể giảm xuống dưới 2 USD/pound. Các nhà quản lý quỹ vẫn duy trì vị thế mua ròng, mặc dù quy mô vị thế đã giảm và các vị thế bán khống gộp đang tăng lên.

Theo Citi, hiện tượng El Niño mạnh lên, nhiều khả năng kéo dài đến giai đoạn tháng 1-3/2027, là rủi ro lớn nhất theo chiều tăng giá. Tác động tập trung tại Trung Mỹ, đặc biệt là Honduras, và Colombia.

Tồn kho được ICE chứng nhận ở mức thấp là rủi ro đối với các nhà đầu tư đặt cược giá giảm. Trong khi đó, quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EU) nếu được áp dụng với mức độ nhẹ hơn lo ngại có thể tạo thêm áp lực giảm giá.