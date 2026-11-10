Giá cà phê hôm nay 10/11/2026: Tây Nguyên đồng loạt giảm, nơi cao nhất còn 85.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 10/11/2026 tại Tây Nguyên: Đồng loạt giảm, nơi cao nhất còn 85.000 đồng/kg

Theo bảng giá cập nhật lúc 10h38 ngày 10/11, thị trường cà phê trong nước ghi nhận mức giảm tại cả bốn vùng thu mua được khảo sát. Đáng chú ý, khu vực Đắk Nông cũ giảm mạnh nhất với 300 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng truyền thống có mức điều chỉnh nhẹ nhất.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta nhân xô hiện ở mức 84.800 đồng/kg, giảm 200 đồng so với lần cập nhật gần nhất. Dù mất mốc 85.000 đồng/kg, địa phương này vẫn duy trì mức thu mua cao hơn Lâm Đồng truyền thống 400 đồng/kg.

Cùng mức giảm 200 đồng, Gia Lai cũng đưa giá cà phê về 84.800 đồng/kg. Đây là vùng có giá ngang bằng Đắk Lắk, cùng đứng sau khu vực Đắk Nông cũ trong bảng khảo sát sáng nay.

Trong khi đó, Lâm Đồng truyền thống ghi nhận mức giảm nhẹ hơn, chỉ 100 đồng/kg. Giá thu mua hiện còn 84.400 đồng/kg, thấp nhất trong bốn khu vực được theo dõi. So với vùng có mức giá cao nhất, chênh lệch hiện ở mức 600 đồng/kg.

Đáng chú ý, khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, giảm 300 đồng/kg, từ 85.300 đồng xuống còn 85.000 đồng/kg. Mặc dù có mức giảm lớn nhất, đây vẫn là vùng duy nhất giữ được mốc 85.000 đồng/kg trong bảng giá hiện tại.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh mới nhất, giá cà phê Tây Nguyên phổ biến quanh 84.800 đồng/kg. Biên độ chênh lệch giữa các vùng không lớn, song mức giảm tại Đắk Nông cũ đang cao gấp ba lần khu vực Lâm Đồng truyền thống.

Giá cà phê rang xay: Robusta từ 156.900 đồng/kg, Arabica cao cấp gần 285.000 đồng

Không chỉ có cà phê nhân xô, giá cà phê rang xay cũng được nhiều quán cà phê, cơ sở chế biến và đại lý phân phối quan tâm. Khác với thị trường nguyên liệu, mặt hàng này có sự chênh lệch đáng kể giữa từng dòng sản phẩm, tùy chất lượng hạt và phương pháp sơ chế, rang xay.

Theo bảng giá rang xay tham khảo cập nhật gần nhất ngày 6/11, cả sáu nhóm sản phẩm được theo dõi đều tăng từ 300 – 1.000 đồng/kg so với lần báo giá liền trước.

Ở phân khúc phổ thông, Robusta S18 Clean có giá 156.900 đồng/kg, tăng 300 đồng. Đây là sản phẩm thấp giá nhất trong bảng khảo sát, phù hợp làm nguyên liệu cho các quán cà phê phổ thông.

Nhỉnh hơn là Cà phê Culi S18 Clean, hiện ở mức 169.300 đồng/kg, tăng 500 đồng. Trong khi đó, Robusta chất lượng cao CLC đạt 169.900 đồng/kg sau khi tăng thêm 300 đồng, cao hơn Culi S18 Clean 600 đồng/kg.

Đối với nhóm sản phẩm có giá trên 200.000 đồng/kg, Robusta Honey được niêm yết tham khảo ở mức 223.500 đồng/kg, tăng 500 đồng. Arabica Clean có giá 224.600 đồng/kg, tăng 1.000 đồng, tạo khoảng cách 1.100 đồng/kg so với Robusta Honey.

Cao nhất vẫn là Arabica chất lượng cao CLC, đạt 284.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với bảng giá trước. Mức giá này cao hơn Robusta S18 Clean tới 127.600 đồng/kg, cho thấy khoảng cách lớn giữa nhóm sản phẩm phổ thông và phân khúc cao cấp.

Đáng chú ý, bảng giá rang xay gần nhất cho thấy xu hướng tăng ở toàn bộ nhóm sản phẩm, trong khi giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên ngày 10/11 lại giảm. Tuy nhiên, do thời điểm cập nhật khác nhau, chưa thể coi đây là diễn biến trái chiều trong cùng một phiên giao dịch.

Giá cà phê rang xay thường cao hơn nguyên liệu nhân xô do hao hụt trọng lượng trong quá trình rang, chi phí phân loại, nhiên liệu, nhân công, bao bì và vận chuyển. Giá thực tế của từng doanh nghiệp còn phụ thuộc vào quy cách sản phẩm, chất lượng hạt và số lượng đặt mua.

Giá cà phê thế giới hôm nay 10/11/2026: Arabica giảm sâu, Robusta phân hóa

Trên hai sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê sáng 10/11 có sự khác biệt rõ rệt. Arabica New York đồng loạt giảm mạnh ở các kỳ hạn, trong khi Robusta London chỉ tăng tại hợp đồng tháng 11/2026 và giảm ở phần lớn các kỳ hạn còn lại.

Trên sàn London, hợp đồng Robusta tháng 11/2026 tăng 13 USD/tấn, lên 3.256 USD/tấn. Tuy nhiên, kỳ hạn tháng 1/2027, được đánh dấu là hợp đồng đại diện, lại giảm 3 USD/tấn, xuống 3.267 USD/tấn.

Áp lực giảm thể hiện rõ hơn ở các hợp đồng giao xa. Robusta kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 5 USD, còn 3.238 USD/tấn; tháng 5/2027 mất 11 USD, xuống 3.219 USD/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 7/2027 giảm tới 14 USD/tấn, còn 3.199 USD/tấn, mạnh nhất trong năm kỳ hạn Robusta được theo dõi.

Trong khi đó, sàn Arabica New York ghi nhận sắc đỏ trên toàn bộ các kỳ hạn. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm mạnh nhất với 6,40 cent/pound, xuống 273,60 cent/pound.

Kỳ hạn tháng 3/2027, được đánh dấu là hợp đồng đại diện, giảm 4,40 cent/pound, còn 267,25 cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2027 giảm 4,55 cent, về 263,15 cent/pound. Hai kỳ hạn tháng 7 và tháng 9/2027 lần lượt lùi về 260,30 và 258,15 cent/pound.

Số liệu cập nhật lúc 10h38 ngày 10/11/2026. Robusta tính bằng USD/tấn, Arabica bằng cent/pound.

Đối chiếu hai sàn cho thấy Arabica đang chịu áp lực bán rõ rệt hơn, với tất cả kỳ hạn được theo dõi đều giảm. Ở thị trường Robusta, mức tăng của hợp đồng tháng 11 không đủ tạo ra xu hướng tích cực trên toàn bộ bảng giá khi các kỳ hạn giao xa đồng loạt đi xuống.

Thị trường cà phê trong nước cần theo dõi những diễn biến nào?

Sau lần cập nhật mới nhất, giá cà phê nhân xô Tây Nguyên đã lùi về vùng 84.400 – 85.000 đồng/kg. Việc cả bốn khu vực cùng giảm phản ánh xu hướng điều chỉnh tương đối đồng đều, dù mức giảm ở mỗi nơi không giống nhau.

Một điểm đáng chú ý là Đắk Nông cũ vẫn giữ giá cao nhất, trong khi Lâm Đồng truyền thống tiếp tục ở mức thấp nhất. Khoảng chênh 600 đồng/kg giữa hai vùng cho thấy mặt bằng thu mua có sự khác biệt ngay trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Trên thị trường quốc tế, việc Robusta giảm ở hầu hết các kỳ hạn và Arabica đồng loạt mất giá là diễn biến cần theo dõi trong những phiên tiếp theo. Tuy nhiên, giá cà phê trong nước còn chịu ảnh hưởng từ nhu cầu thu mua, nguồn cung thực tế, chất lượng hàng hóa và hoạt động xuất khẩu, nên không nhất thiết biến động cùng mức với sàn quốc tế.

Ở phân khúc chế biến, bảng giá rang xay tham khảo gần nhất vẫn cho thấy mức giá cao hơn đáng kể so với cà phê nhân xô. Đây là nhóm sản phẩm có cơ chế định giá riêng, cần được theo dõi độc lập thay vì lấy biến động nguyên liệu để suy ra giá thành phẩm.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 10/11/2026 giảm nhẹ trên diện rộng tại Tây Nguyên, trong đó Đắk Nông cũ vẫn dẫn đầu với 85.000 đồng/kg. Thị trường thế giới cũng nghiêng về xu hướng giảm, đặc biệt là Arabica New York, tạo thêm yếu tố cần quan sát đối với diễn biến giá cà phê trong nước.