Giá cà phê hôm nay 10.11.2026: Robusta tăng, Arabica giảm trong phiên tối

Cà phê nội địa đã có nhịp tăng so với cuối tuần, nhưng thị trường quốc tế chưa phát đi tín hiệu đồng thuận: Robusta đi lên trong khi Arabica giảm tại thời điểm chốt. Những diễn biến này vẫn có thể thay đổi trước khi phiên kết thúc.

Hình minh họa

Giá trong nước: Tăng 500–600 đồng/kg trong ngày 9.11

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có mức thu mua cao nhất, đạt 85.300 đồng/kg. Lâm Đồng đứng ở mức 84.500 đồng/kg, thấp hơn 800 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở ngưỡng 85.000 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg. Chênh lệch đối chiếu ngày 9.11 với 8.11 trong cùng bộ lịch sử giá.

Các mức tăng thuộc ngày 9.11, không phải diễn biến đã biết của ngày 10.11.

Chỉ số bình quân nguồn niêm yết là 85.100 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Bình quân cộng riêng bốn mức giá trong bảng là 84.950 đồng/kg; hai số được giữ tách biệt vì nguồn chưa công bố chi tiết công thức và trọng số của chỉ số bình quân.

Giá quốc tế tối 9.11: Phiên giao dịch chưa kết thúc

Báo giá trực tiếp theo các kỳ hạn tham chiếu tại thời điểm kiểm tra:

Đây là báo giá đang giao dịch do nhà cung cấp dữ liệu hiển thị dưới dạng CFD theo hợp đồng tham chiếu, chưa phải giá đóng cửa hoặc giá thanh toán cuối phiên của sở giao dịch.

Robusta tăng có thể hỗ trợ tâm lý đối với cà phê nhân trong nước. Tuy nhiên, mức tăng tại một thời điểm trong phiên chưa đủ xác nhận xu hướng, nhất là khi Arabica đang đi theo chiều ngược lại.

Dự báo 10.11: Nhịp hồi còn phải vượt sức ép nguồn cung

Các dự báo mùa vụ mới tiếp tục đặt thị trường trước khả năng nguồn cung cà phê tăng. Một số tổ chức đã nâng ước tính sản lượng Việt Nam, trong khi triển vọng tồn kho thế giới được theo dõi sát sau giai đoạn suy giảm.

Điều đó khiến nhịp tăng trên sàn cần được kiểm chứng bằng diễn biến cuối phiên và nhu cầu mua hàng thực tế. Nếu Robusta duy trì đà tăng đến cuối phiên, đồng thời doanh nghiệp tăng mua, giá nội địa ngày 10.11 có thể được nâng đỡ.

Ngược lại, nếu giá sàn đảo chiều hoặc lượng hàng vụ mới ra thị trường tăng nhanh, khả năng duy trì nhịp hồi sẽ khó khăn hơn. Với dữ liệu chốt tối 9.11, chưa thể bảo đảm giá sẽ tăng tiếp hoặc đưa ra mức điều chỉnh cụ thể cho từng địa phương.