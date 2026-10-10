Giá cà phê hôm nay 10.10: Trong nước mất thêm 1.000 đồng/kg

Áp lực giảm trên thị trường cà phê chưa dừng lại khi giá trong nước mất thêm 1.000 đồng/kg sau phiên giảm sâu trước đó. Robusta và Arabica thế giới cũng tiếp tục đi xuống, khiến tâm lý thị trường thận trọng hơn.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước giảm thêm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 10.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục giảm. Mức giá trung bình còn 91.900 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 91.800 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Gia Lai cũng có mức giá tương tự 91.800 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất trong nhóm khảo sát, chỉ còn 91.200 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn là khu vực có giá cao nhất với 92.000 đồng/kg, nhưng cũng giảm 1.000 đồng/kg.

So với ngày 9.10.2026, giá trung bình đã giảm từ 92.900 đồng/kg xuống 91.900 đồng/kg. Nếu tính trong hai phiên gần nhất, mặt bằng giá đã mất tổng cộng khoảng 2.400 đồng/kg.

Giá cao nhất cũng lùi từ 93.000 đồng/kg xuống 92.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực cao nhất và thấp nhất hiện ở mức khoảng 800 đồng/kg.

Robusta và Arabica tiếp tục chịu áp lực giảm

Trên thị trường thế giới, cà phê Robusta tại London tiếp tục giảm trong phiên gần nhất.

Hợp đồng kỳ hạn 11.2026 giảm 62 USD, tương đương 1,78%, xuống còn 3.423 USD/tấn. Kỳ hạn 1.2027 giảm 71 USD xuống 3.398 USD/tấn, trong khi kỳ hạn 3.2027 mất 77 USD, còn 3.378 USD/tấn.

Arabica tại New York cũng chưa thoát khỏi xu hướng đi xuống. Hợp đồng kỳ hạn 3.2027 giảm 3,55 cent, tương đương 1,25%, về 281,35 US cent/lb. Kỳ hạn 5.2027 giảm 3,80 cent còn 277,90 US cent/lb.

Đáng chú ý, đây là nhịp giảm tiếp nối phiên lao dốc trước đó. Nguồn cung từ Brazil tăng nhanh đang tạo sức ép đáng kể lên thị trường. Trong tháng 9, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil đạt khoảng 3,93 triệu bao loại 60 kg, tăng 20% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong khoảng 20 tháng.

Các dự báo về khả năng thị trường cà phê thế giới dư cung trong niên vụ hiện tại cũng đang tạo thêm tâm lý thận trọng, dù lượng tồn kho đạt chuẩn trên các sàn vẫn ở mức thấp.

Mốc 90.000 đồng/kg bắt đầu được chú ý

Hai phiên giảm liên tiếp đã đưa mặt bằng cà phê trong nước từ trên 94.000 đồng/kg xuống còn 91.200 - 92.000 đồng/kg. Đây là sự thay đổi khá nhanh chỉ trong thời gian ngắn.

Nếu Robusta London tiếp tục suy yếu, vùng 90.000 đồng/kg có thể trở thành mốc tâm lý được thị trường theo dõi trong những phiên tới.

Áp lực nguồn cung vụ mới trong nước cũng ngày càng rõ hơn khi mùa thu hoạch tại Tây Nguyên tiến triển. Khi lượng cà phê mới được đưa ra thị trường tăng, giá thu mua có thể chịu thêm sức ép nếu nhu cầu mua từ doanh nghiệp xuất khẩu không cải thiện tương ứng.

Tuy nhiên, giá cà phê thế giới đang có biên độ dao động lớn. Tồn kho thấp và những rủi ro thời tiết tại các vùng sản xuất vẫn có thể tạo ra các phiên phục hồi mạnh. Vì vậy, việc giá tiến sát vùng 90.000 đồng/kg chưa đồng nghĩa thị trường chắc chắn bước vào một chu kỳ giảm dài.