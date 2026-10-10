Giá cà phê hôm nay 10/10: Robusta phục hồi nhờ tồn kho giảm

Giá cà phê hôm nay ngày 10/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phêhôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng, hiện ở quanh mốc 93.000 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 1.200 đồng/kg, hiện ở mức 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 1.200 đồng/kg, hiện ở mức 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg, hiện ở mức 93.000 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 10/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 47 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.470 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 56 USD/tấn, đạt 3.454 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 2,10 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 286,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,55 US cent/pound, đạt 279,80 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch mới nhất, khi Robusta phục hồi nhờ lượng tồn kho trên sàn ICE giảm, trong khi Arabica tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung dồi dào tại Brazil.

Theo dữ liệu thị trường, lượng tồn kho Robusta được ICE theo dõi giảm xuống còn 5.115 lô, mức thấp nhất trong khoảng 2,5 tuần. Diễn biến này cho thấy nguồn cung cà phê đạt chuẩn giao dịch trên sàn đang thu hẹp, góp phần hỗ trợ giá trong ngắn hạn.

Ngược lại, giá Arabica giao tháng 12 giảm 2,10 cent/pound, tương đương 0,73%. Áp lực giảm chủ yếu xuất phát từ lo ngại nguồn cung gia tăng tại Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Brazil, xuất khẩu cà phê nước này trong tháng 9/2026 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 236.000 tấn. Lượng hàng xuất khẩu tăng mạnh cho thấy nguồn cung từ vụ thu hoạch mới đang được đưa ra thị trường, làm gia tăng áp lực lên giá Arabica.

Đáng chú ý, sự phân hóa giữa hai dòng cà phê cho thấy tồn kho và triển vọng xuất khẩu đang tác động theo những hướng khác nhau. Trong khi tồn kho Robusta giảm hỗ trợ giá phục hồi, nguồn cung từ Brazil vẫn là yếu tố gây sức ép đối với Arabica.

Trong ngắn hạn, thị trường cà phê có thể tiếp tục biến động trái chiều. Giá Robusta được hỗ trợ nếu tồn kho duy trì xu hướng giảm, còn Arabica nhiều khả năng vẫn nhạy cảm với tốc độ xuất khẩu và triển vọng nguồn cung từ Brazil.