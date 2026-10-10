Giá cà phê hôm nay 10/10/2026: Giá trong nước giảm sâu

Sau cú giảm 1.400 đồng/kg ở lần cập nhật trước, thị trường cà phê trong nước tiếp tục mất thêm 1.000 đồng/kg. Giá thu mua cao nhất hiện chỉ còn 92.000 đồng/kg, trong khi cả Robusta London và Arabica New York chưa thoát khỏi nhịp điều chỉnh.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 9/10: Robusta mất hơn 100 USD/tấn, Tây Nguyên giảm sâu

Giá cà phê hôm nay 9/10/2026 tại Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.400 đồng/kg, xuống 92.200 - 93.000 đồng/kg, trong khi Robusta và Arabica thế giới cùng giảm mạnh.

Giá cà phê trong nước giảm thêm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 91.200–92.000 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo được thị trường công bố ở 91.900 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn có giá cao nhất với 92.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 91.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 91.200 đồng/kg.

Nếu tính theo mức bình quân công bố, giá cà phê đã giảm từ 94.300 đồng/kg xuống 91.900 đồng/kg chỉ sau hai lần cập nhật, tương đương mất 2.400 đồng/kg. Đây là nhịp điều chỉnh khá mạnh sau giai đoạn giá liên tục đứng quanh vùng 94.000 đồng/kg.

Robusta London tiếp tục mất hơn 60 USD/tấn

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 62 USD, tương đương 1,78%, xuống còn 3.423 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 71 USD còn 3.398 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 77 USD xuống 3.378 USD/tấn.

Arabica New York cũng tiếp tục đi xuống. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 3,65 US cent/lb, tương đương 1,25%, còn 289,05 US cent/lb. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 3,55 cent xuống 281,35 US cent/lb.

Các kỳ hạn tháng 5, 7 và 9/2027 đều mất trên 1%, cho thấy áp lực bán vẫn xuất hiện trên toàn bộ đường giá kỳ hạn.

Nguồn cung gây sức ép, thị trường chờ vùng cân bằng mới

Giá cà phê thế giới đang chịu sức ép sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Tín hiệu nguồn cung từ Brazil cải thiện, cùng với hoạt động chốt lời trên thị trường kỳ hạn, khiến cả Arabica và Robusta liên tục điều chỉnh.

Tại Việt Nam, thị trường cũng bước gần hơn vào giai đoạn thu hoạch vụ mới. Khi lượng cà phê mới tăng dần trong những tuần tới, nguồn cung thực tế có thể tạo thêm sức ép lên giá nếu nhu cầu mua không tăng tương ứng.

Dù vậy, giá trong nước vẫn đang trên 91.000 đồng/kg và Robusta London giữ trên 3.400 USD/tấn. Sau hai phiên giảm nhanh, khả năng xuất hiện các nhịp giằng co hoặc hồi kỹ thuật cũng cần được tính đến.

Trong ngắn hạn, vùng 91.000–92.000 đồng/kg sẽ là mốc đáng chú ý của thị trường trong nước. Diễn biến Robusta London, tiến độ thu hoạch tại Tây Nguyên và lượng hàng Brazil đưa ra thị trường sẽ tiếp tục chi phối xu hướng giá.