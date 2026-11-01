Giá cà phê hôm nay 1/11: Trong nước giảm, Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê trong nước bước sang tháng 11 với mặt bằng thấp hơn đáng kể so với giữa tháng 10. Trong khi vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang tăng tốc, thị trường thế giới vừa xuất hiện nhịp hồi ở cả Robusta và Arabica, phần nào giúp tâm lý giao dịch bớt tiêu cực.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 31/10: Robusta tiếp tục giảm, Arabica quanh 285 cent/lb

Giá cà phê hôm nay 31/10/2026 tại Tây Nguyên tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg, xuống 87.000 - 87.500 đồng/kg, trong khi Robusta vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 86.500–87.000 đồng/kg.

Đắk Lắk được thu mua ở mức 87.000 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Gia Lai ở mức 86.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục có mức thấp nhất với 86.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá thu mua đạt 87.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Mức trung bình tham khảo được niêm yết khoảng 86.900 đồng/kg. So với vùng trên 94.000 đồng/kg từng ghi nhận trong tháng 10, giá cà phê tại Tây Nguyên đã giảm khá sâu.

Robusta và Arabica phục hồi

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 đóng cửa ở 3.219 USD/tấn, tăng 42 USD, tương đương 1,32%.

Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 28 USD lên 3.204 USD/tấn. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 26 USD, đạt 3.193 USD/tấn.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 cũng tăng 1,75 US cent/lb, tương đương 0,61%, lên 287,20 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 gần như đi ngang ở 276,80 US cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn biến động nhẹ, cho thấy lực mua đã xuất hiện trở lại nhưng chưa thật sự đồng đều.

Do ngày 1/11 rơi vào Chủ nhật, các mức trên là giá đóng cửa gần nhất của thị trường quốc tế.

Vụ mới vẫn là yếu tố gây sức ép

Tháng 11 là giai đoạn hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên bước vào cao điểm. Lượng cà phê mới đưa ra thị trường dự kiến tiếp tục tăng, khiến nguồn cung trở thành yếu tố quan trọng chi phối giá trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, việc Robusta và Arabica cùng hồi phục trong phiên gần nhất tạo thêm lực đỡ cho tâm lý thị trường sau chuỗi giảm kéo dài.

Giá trong nước hiện đã xuống vùng 86.500–87.000 đồng/kg. Nếu người trồng hạn chế bán ra khi giá thấp, áp lực nguồn cung thực tế có thể dịu bớt. Tuy nhiên, xu hướng tiếp theo vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến của sàn London khi mở cửa trở lại, tốc độ thu hoạch và nhu cầu mua hàng từ các doanh nghiệp xuất khẩu.