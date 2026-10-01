Giá cà phê hôm nay 1.10 giảm nhẹ, mức cao nhất còn 93.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước bước vào tháng 10 với nhịp điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng trước đó. Trong khi Robusta London giảm ở các kỳ hạn gần, Arabica New York vẫn duy trì mức tăng nhẹ, khiến thị trường quốc tế tiếp tục diễn biến trái chiều.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 1.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 200 đồng/kg. Giá trung bình toàn khu vực hiện ở mức khoảng 93.700 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 93.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với phiên trước.

Gia Lai cũng ghi nhận mức giá 93.600 đồng/kg, giảm tương ứng 200 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê xuống 93.000 đồng/kg, thấp nhất trong các khu vực được khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn có mức thu mua cao nhất, đạt 93.800 đồng/kg, dù cũng giảm 200 đồng/kg.

So với ngày 30.9.2026, mặt bằng giá cà phê tại các địa phương đồng loạt hạ 200 đồng/kg. Mức cao nhất giảm từ 94.000 đồng/kg xuống còn 93.800 đồng/kg, trong khi giá trung bình từ 93.900 đồng/kg lùi về 93.700 đồng/kg.

Biên độ giữa khu vực có giá cao nhất và thấp nhất hiện khoảng 800 đồng/kg. Mức giảm không lớn nhưng cho thấy thị trường trong nước đang có sự điều chỉnh sau những phiên phục hồi cuối tháng 9.

Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều

Trên thị trường thế giới, phiên gần nhất ghi nhận giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu giảm nhẹ.

Hợp đồng Robusta kỳ hạn 11.2026 đạt 3.410 USD/tấn, giảm 2 USD, tương đương 0,06%. Kỳ hạn 1.2027 giảm 12 USD xuống 3.375 USD/tấn, còn kỳ hạn 3.2027 giảm 15 USD về 3.351 USD/tấn.

Trái chiều với Robusta, Arabica trên sàn New York vẫn nhích lên. Hợp đồng kỳ hạn 12.2026 đạt 289,45 US cent/lb, tăng 0,70 cent, tương đương 0,24%. Kỳ hạn 3.2027 tăng 0,60 cent lên 281,50 US cent/lb.

Diễn biến trái chiều giữa hai sàn cho thấy thị trường cà phê thế giới chưa hình thành một xu hướng rõ rệt. Giá đang chịu tác động đồng thời từ triển vọng nguồn cung tại Brazil, diễn biến thời tiết tại các vùng sản xuất và hoạt động mua bán trên thị trường kỳ hạn.

Thông tin thị trường gần đây cho thấy lượng mưa tại một số vùng trồng cà phê quan trọng của Brazil và tốc độ xuất khẩu của nước này tiếp tục là những yếu tố được giới giao dịch theo dõi. Cùng với đó, biến động tồn kho trên các sàn giao dịch có thể khiến Arabica và Robusta tiếp tục dao động mạnh trong ngắn hạn.

Giá cà phê có thể còn giằng co đầu tháng 10

Việc giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg chưa tạo ra thay đổi lớn về mặt bằng giá. Các vùng trọng điểm vẫn duy trì khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg, tức vẫn ở vùng tương đối cao so với nhiều giai đoạn trước.

Bước sang tháng 10, thị trường trong nước sẽ chú ý nhiều hơn tới tiến độ thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên. Khi nguồn cung cà phê tươi và cà phê nhân bắt đầu tăng dần, áp lực bán có thể xuất hiện rõ hơn.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu cùng biến động giá trên hai sàn London và New York vẫn có thể tạo lực đỡ cho thị trường.

Trong ngắn hạn, giá cà phê được dự báo tiếp tục giằng co, với các phiên tăng giảm đan xen. Người trồng và doanh nghiệp có thể theo dõi sát giá Robusta thế giới, diễn biến nguồn cung vụ mới cũng như tỷ giá để đánh giá xu hướng trong những phiên đầu tháng 10.