Giá cà phê hôm nay 1/10/2026: Tây Nguyên giảm, Robusta đi xuống

Sau nhịp tăng trước đó, giá cà phê trong nước quay đầu điều chỉnh khi bước sang đầu tháng 10. Mặt bằng thu mua tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg, trong khi thị trường thế giới tiếp tục phân hóa giữa Robusta và Arabica.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 30/9: Robusta, Arabica cùng bật tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 30/9/2026 tại Tây Nguyên đồng loạt tăng 200 đồng/kg, dao động 93.200 - 94.000 đồng/kg, trong khi Robusta và Arabica thế giới cùng đi lên.

Giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên hiện dao động từ 93.000 - 93.800 đồng/kg, bình quân khoảng 93.700 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn là khu vực có giá thu mua cao nhất, đạt 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.600 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Mức giảm 200 đồng/kg chưa tạo biến động lớn nhưng cho thấy thị trường nội địa vẫn khá nhạy với diễn biến của sàn Robusta London. Khoảng cách giữa khu vực có giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 800 đồng/kg.

Robusta giảm nhẹ, Arabica tăng

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta London đồng loạt giảm ở các kỳ hạn chính. Hợp đồng tháng 11/2026 giảm 2 USD, tương đương 0,06%, xuống 3.410 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 12 USD, còn 3.375 USD/tấn; tháng 3/2027 giảm 15 USD xuống 3.351 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, Arabica New York vẫn duy trì sắc xanh tại các kỳ hạn gần. Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 0,70 US cent/lb, tương đương 0,24%, lên 289,45 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 0,60 cent lên 281,50 US cent/lb, trong khi tháng 5/2027 gần như đi ngang ở 278,35 US cent/lb.

Sự trái chiều giữa hai sàn cho thấy thị trường cà phê vẫn chưa hình thành xu hướng rõ rệt. Robusta đang chịu áp lực khi nguồn cung bước vào giai đoạn được bổ sung, trong khi Arabica nhận được lực hỗ trợ sau những phiên biến động mạnh trước đó.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co

Bước vào tháng 10, thị trường cà phê trong nước bắt đầu chú ý nhiều hơn đến tiến độ vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên. Nguồn hàng tăng dần có thể tạo áp lực nhất định lên giá trong ngắn hạn, nhất là khi Robusta London chưa lấy lại đà tăng.

Tuy nhiên, mức giá quanh 93.000–94.000 đồng/kg vẫn là vùng tương đối cao. Diễn biến thời tiết tại các vùng sản xuất lớn, tốc độ đưa hàng mới ra thị trường cùng biến động của hai sàn London và New York sẽ tiếp tục quyết định xu hướng giá trong những phiên đầu tháng 10.