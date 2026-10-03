Giá cà phê hôm nay 03/10: Tăng trở lại, robusta cao nhất 5 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 21 USD/tấn (+0,61%) lên 3.469 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 45 USD/tấn (+1,32%) lên 3.448 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 49 USD/tấn (+1,45%) lên 3.424 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 54-55 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 3/2026 tăng 0,9 US cent/pound (+0,32%) lên 280,5 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 5/2026 tăng 1,4 US cent/pound (+0,51%) lên 277,8 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 7/2026 giá tăng 1,35 US cent/pound (+0,49%) lên 275,7 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 0,7-1,05 US cent/pound.

USD suy yếu đã thúc đẩy một số hoạt động đóng vị thế bán trên thị trường cà phê kỳ hạn. Đáng chú ý, các quỹ hàng hóa đang duy trì lượng vị thế bán lớn đối với robusta, tạo dư địa cho giá tăng nếu hoạt động mua bù bán diễn ra mạnh hơn.

Theo báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) công bố hôm thứ Sáu 2/10, các quỹ đã tăng vị thế bán ròng cà phê robusta kỳ hạn thêm 2.658 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 29/9, lên mức cao nhất trong 13 tháng là 3.959 hợp đồng. Lượng vị thế bán lớn này có thể khiến thị trường dễ xuất hiện những đợt tăng giá khi các quỹ đóng vị thế.

Trước đó, arabica tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần vào thứ Tư, sau khi điều kiện khô hạn tại Brazil làm dấy lên lo ngại về triển vọng vụ cà phê 2026/2027. Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với cây cà phê do đang trong mùa ra hoa.

Cơ quan khí tượng Climatempo dự báo lượng mưa tại Minas Gerais, vùng sản xuất arabica lớn nhất Brazil, sẽ bị hạn chế trong tuần tới. Lo ngại về khả năng hiện tượng El Niño ảnh hưởng đến thời tiết Brazil cũng hỗ trợ giá. Công ty kinh doanh cà phê Commercial cho rằng El Niño có thể làm chậm mưa tại Brazil trong tháng 9 và tháng 10, thời điểm cây cà phê thường ra hoa, qua đó ảnh hưởng đến vụ 2026/27.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung vẫn là yếu tố hạn chế đà tăng của giá. Lượng mưa tại Brazil trong giai đoạn ra hoa hiện nay nhìn chung vẫn thuận lợi cho cây cà phê. Somar Meteorologia cho biết lượng mưa tại Minas Gerais đạt 29,7 mm trong tuần kết thúc ngày 27/9, tương đương 112% mức trung bình lịch sử.

Tại Việt Nam, lượng mưa gần đây cũng được cải thiện. Cơ quan dự báo Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào đã giúp tăng độ ẩm đất và hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào đã gây sức ép lên giá cà phê trong khoảng một tháng qua, khiến thị trường chạm mức thấp nhất trong 3,25 tháng vào thứ Tư tuần trước.

Diễn biến tồn kho trên các sàn ICE tiếp tục cho thấy sự khác biệt giữa hai loại cà phê. Tồn kho arabica giảm xuống 217.646 bao vào ngày 15/9, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 260.054 bao vào thứ Tư, mức cao nhất trong 8 tuần. Ngược lại, tồn kho robusta tăng lên 5.398 lô vào thứ Năm tuần trước, mức cao nhất trong 10 tháng, gây thêm sức ép lên giá loại cà phê này.

Theo Reuters, tại Việt Nam, thị trường vẫn khá trầm lắng khi lượng cà phê từ vụ cũ phần lớn đã cạn, trong khi nguồn cung từ vụ mới chưa xuất hiện với khối lượng lớn. Việt Nam chính thức bước vào niên vụ mới từ thứ Năm 1/10, nhưng các nhà kinh doanh cho rằng lượng cà phê nhân mới thu hoạch khó có khả năng được đưa ra thị trường đáng kể trước đầu tháng 11.

Theo các nhà kinh doanh, giá cà phê của niên vụ mới vẫn chưa được xác định và sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến thị trường Brazil và điều kiện thời tiết tại Tây Nguyên trong những tháng tới. Hiện tại, thời tiết nhìn chung vẫn thuận lợi cho cây cà phê.