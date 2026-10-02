Giá cà phê hôm nay 02/10: Quay đầu giảm khi USD mạnh lên, nguồn cung dồi dào

Trên sàn London, ngoại trừ giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 3 USD/tấn (+0,09%) lên 3.448 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá đều giảm. Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 19 USD/tấn (-0,56%) xuống 3.403 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 31 USD/tấn (-0,91%) xuống 3.375 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 36-39 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 3/2026 giảm 3,05 US cent/pound (-1,08%) xuống 279,6 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 5/2026 giảm 3,45 US cent/pound (-1,23%) xuống 276,4 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 7/2026 giá giảm 3,65 US cent/pound (-1,31%) xuống 274,35 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3,35-3,55 US cent/pound.

USD tăng lên mức cao nhất trong 1,5 năm vào thứ Năm đã gây sức ép lên giá cà phê, đồng thời thúc đẩy hoạt động thanh lý các vị thế mua trên thị trường kỳ hạn.

Diễn biến này diễn ra sau khi giá cà phê tăng mạnh trong phiên trước. Arabica khi đó lên mức cao nhất trong 3 tuần, còn robusta đạt mức cao nhất trong 1 tháng, khi thời tiết khô hạn tại Brazil làm dấy lên lo ngại về triển vọng vụ cà phê 2026/27 đang trong giai đoạn ra hoa.

Tuy nhiên, triển vọng thời tiết gần đây tại Brazil và Việt Nam đang tạo thêm áp lực lên giá. Somar Meteorologia cho biết lượng mưa tại Minas Gerais trong tuần kết thúc ngày 27/9 đạt 29,7 mm, tương đương 112% mức trung bình lịch sử. Lượng mưa cao hơn bình thường trong giai đoạn cây cà phê ra hoa có thể hỗ trợ triển vọng vụ 2026/27 của Brazil.

Tại Việt Nam, cơ quan dự báo Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào gần đây đã cải thiện độ ẩm đất và hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào cũng tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Giá cà phê đã chịu áp lực trong khoảng một tháng qua và chạm mức thấp nhất trong 3,25 tháng vào thứ Tư tuần trước.

Cooxupe, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil và là nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất nước này, hôm thứ Ba cho biết trong một khuyến cáo gửi tới các nông dân thành viên rằng họ sẽ từ chối những hạt cà phê có “tiêu chuẩn chất lượng thấp”.

Nông dân Brazil đã phải đối mặt với lượng mưa cao hơn mức trung bình trong mùa thu hoạch năm nay. Một lượng lớn cà phê đã rơi khỏi cây và phải được quét nhặt từ mặt đất. Cà phê sau khi được thu gom và đem phơi tại sân của các nông trại cũng tiếp tục bị mưa.

Theo một nhà môi giới, Cooxupe muốn tránh các vấn đề với khách hàng, đồng thời dành không gian trong kho cho những lô cà phê đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trong khi đó, xuất khẩu hạt cà phê robusta Sumatra của Indonesia giảm xuống 30.872,3 tấn trong tháng 8, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của cơ quan thương mại địa phương công bố hôm thứ Năm. So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng từ mức 27.267,7 tấn trong tháng 7.

Trong một diễn biến khác, tồn kho ICE đang tạo ra sự khác biệt đáng kể giữa hai loại cà phê. Tồn kho arabica tại ICE giảm xuống 217.646 bao vào ngày 15/9, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 260.054 bao vào thứ Tư 30/9. Mức tồn kho thấp tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá arabica.

Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE tăng lên 5.398 lô vào thứ Năm tuần trước, mức cao nhất trong 10 tháng, tạo thêm sức ép lên giá robusta.