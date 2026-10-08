Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 8/10: Cà phê tăng, hồ tiêu đồng loạt giảm

Thị trường nông sản sáng 8/10 diễn biến trái chiều. Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng tại các vùng thu mua trọng điểm, nhưng thị trường thế giới quay đầu giảm mạnh sau nhịp tăng trước đó. Trong khi đó, hồ tiêu bất ngờ điều chỉnh trên diện rộng sau nhiều phiên đi ngang.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước tăng 200-400 đồng/kg

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 94.400 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 94.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; Lâm Đồng tăng tương tự lên 93.600 đồng/kg.

Mặt bằng thu mua hiện dao động 93.600-94.400 đồng/kg. Một số bảng tổng hợp thị trường công bố mức trung bình 94.300 đồng/kg; nếu tính trung bình số học trực tiếp từ bốn vùng trên, mức bình quân là 94.100 đồng/kg.

Điểm tích cực là cà phê trong nước vẫn giữ được đà tăng. Tuy nhiên, xu hướng quốc tế đã đổi chiều, vì vậy khả năng duy trì nhịp tăng trong các phiên tới cần được theo dõi thêm.

Robusta London quay đầu giảm mạnh

Bảng số liệu bạn cung cấp phản ánh phiên tăng trước đó, khi Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.590 USD/tấn. Cập nhật mới hơn của phiên 7/10 cho thấy giá đã đảo chiều giảm trên toàn bộ các kỳ hạn chính.

Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm khoảng 2,94%, xuống 3.472 USD/tấn. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý sau chuỗi phiên đi lên trước đó.

Đơn vị giao dịch Robusta là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Arabica New York cũng giảm sâu

Arabica New York cùng chiều với Robusta. Hợp đồng đại diện tháng 12/2026 giảm 10,20 US cent/lb xuống 294,25 US cent/lb, tương đương mức giảm khoảng 3,35%.

Đơn vị giao dịch là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.

Như vậy, điểm đáng chú ý của phiên sáng 8/10 là sự trái chiều giữa thị trường nội địa và quốc tế: giá cà phê Tây Nguyên vẫn tăng, trong khi hai sàn kỳ hạn đều chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Giá hồ tiêu hôm nay 8/10 đồng loạt giảm

Sau nhiều phiên ổn định, giá hồ tiêu trong nước điều chỉnh khá rõ trong sáng 8/10. Toàn bộ khu vực khảo sát giảm từ 1.000-1.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất 1.500 đồng/kg, còn 139.000 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có giá cao nhất.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 135.500 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) còn 136.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giảm về 137.500 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2026

Sau phiên điều chỉnh, mặt bằng hồ tiêu lùi xuống 135.500-139.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng 136.500-140.500 đồng/kg duy trì trong những ngày trước.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Giá niêm yết theo đồng rupee tại Ấn Độ tiếp tục ổn định. Biến động nhỏ của mức quy đổi sang đồng Việt Nam chủ yếu đến từ tỷ giá.

Cà phê và hồ tiêu đi hai hướng khác nhau

Diễn biến ngày 8/10 cho thấy hai mặt hàng đang ở trạng thái khá khác biệt. Cà phê trong nước vẫn có lực tăng, với Đắk Nông (Lâm Đồng) lên 94.400 đồng/kg, nhưng giá thế giới đã quay đầu giảm đáng kể.

Hồ tiêu lại bước vào nhịp điều chỉnh sau chuỗi phiên ổn định. Việc toàn bộ khu vực khảo sát cùng giảm khiến ngưỡng 140.000 đồng/kg tạm thời không còn được duy trì.

Trong ngắn hạn, cà phê cần theo dõi khả năng truyền dẫn từ nhịp giảm của hai sàn quốc tế sang thị trường nội địa; còn với hồ tiêu, vùng 135.500-139.000 đồng/kg sẽ là mặt bằng đáng chú ý sau đợt điều chỉnh mới nhất.