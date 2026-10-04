Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 4/10: Cà phê tăng, hồ tiêu đứng giá

Thị trường nông sản ngày 4/10 ghi nhận diễn biến tích cực hơn ở mặt hàng cà phê. Giá thu mua tại phần lớn vùng trọng điểm tăng, trong khi Robusta London và Arabica New York cũng duy trì sắc xanh ở phiên chốt gần nhất. Dữ liệu thị trường cập nhật sáng 4/10 xác nhận giá cà phê trong nước dao động 93.499 – 94.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Trong khi đó, hồ tiêu tiếp tục ổn định. Mức cao nhất vẫn thuộc khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) với 140.500 đồng/kg, còn thấp nhất là 136.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 4/10: Nhiều vùng tăng 200 đồng/kg

Mức trung bình được công bố của cà phê Tây Nguyên đạt khoảng 94.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 200 đồng/kg lên 94.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng lên 93.499 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức 94.000 đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá cà phê đã trở lại quanh mốc 94.000 đồng/kg sau những phiên tăng giảm liên tục đầu tháng 10. Riêng Lâm Đồng thấp hơn các khu vực còn lại khoảng 500 đồng/kg.

Giá Robusta London ở phiên chốt gần nhất đồng loạt tăng. Hợp đồng tháng 11/2026 đạt 3.469 USD/tấn, tăng 21 USD, tương đương 0,61%. Các kỳ hạn xa tăng mạnh hơn, cao nhất 1,64%.

Arabica New York cũng tăng tại toàn bộ các kỳ hạn được cập nhật. Hợp đồng tháng 3/2027 đạt 280,50 US cent/lb, tăng 0,32%; tháng 5/2027 đạt 277,80 US cent/lb, tăng 0,51%.

Các mức quốc tế trên là giá chốt phiên hợp lệ gần nhất, không phải giá thu mua cà phê nhân xô trong nước.

Giá hồ tiêu hôm nay 4/10 tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục đứng cao nhất với 140.500 đồng/kg.

Đắk Lắk giữ mức 138.500 đồng/kg; Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) ở 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì 136.500 đồng/kg. Mặt bằng này phù hợp với dữ liệu cập nhật thị trường sáng 4/10.

Khoảng cách giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Sau nhịp tăng cuối tháng 9, hồ tiêu đang duy trì khá chắc mặt bằng mới.

Giá tiêu Ấn Độ theo dữ liệu cập nhật chưa thay đổi theo đồng rupee:

Cà phê có tín hiệu tích cực hơn hồ tiêu

Điểm đáng chú ý ngày 4/10 là giá cà phê trong nước nhích tăng trong bối cảnh cả Robusta London và Arabica New York đều có phiên chốt tích cực. Đây là tín hiệu hỗ trợ cho thị trường sau những phiên biến động mạnh đầu tháng.

Hồ tiêu ổn định hơn khi toàn bộ khu vực khảo sát giữ nguyên giá. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục duy trì mức cao nhất 140.500 đồng/kg.