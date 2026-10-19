Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 19/10: Hai mặt hàng cùng đi ngang

Thị trường nông sản sáng 19/10 bước vào trạng thái khá yên ắng. Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên duy trì mặt bằng của ngày trước, trong khi hồ tiêu cũng chưa xuất hiện biến động mới.

Ở thị trường quốc tế, các sàn cà phê chưa có phiên giao dịch mới do cuối tuần. Vì vậy, giá Robusta London và Arabica New York tiếp tục được tham chiếu theo mức đóng cửa gần nhất.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước giữ vùng 92.100–93.000 đồng/kg

Giá cà phê ngày 19/10 không xuất hiện thay đổi mới so với ngày 18/10. Mặt bằng thu mua tiếp tục nằm trong khoảng 92.100–93.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở 92.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục có mức thấp nhất 92.100 đồng/kg.

Sau phiên phục hồi 1.000 đồng/kg trước đó, việc giá không quay đầu giảm ngay giúp thị trường tạm giữ được vùng quanh 93.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện chỉ 900 đồng/kg.

Tuy vậy, thị trường đang bước vào giai đoạn nguồn hàng vụ mới dần được đưa ra. Đây sẽ là yếu tố đáng chú ý trong những tuần tới, nhất là khi lượng thu hoạch tăng lên có thể khiến hoạt động mua bán sôi động hơn.

Cà phê thế giới chưa có phiên giao dịch mới

Các sàn cà phê quốc tế nghỉ cuối tuần nên ngày 19/10 chưa xuất hiện mức đóng cửa mới.

Robusta London tiếp tục tham chiếu mức gần nhất, trong đó hợp đồng tháng 11/2026 ở 3.414 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.405 USD/tấn.

Arabica New York cũng giữ mức đóng cửa gần nhất. Hợp đồng tháng 12/2026 ở 305,60 US cent/lb, kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 294,50 US cent/lb.

Xét theo cả tuần giao dịch vừa qua, hai dòng cà phê có sự phân hóa: Robusta chịu sức ép từ kỳ vọng nguồn cung vụ mới, trong khi Arabica nhận được hỗ trợ tốt hơn từ câu chuyện tồn kho và nguồn cung.

Vì vậy, phiên mở cửa đầu tuần mới sẽ là tín hiệu quan trọng để đánh giá khả năng giá cà phê trong nước tiếp tục giữ vùng hiện tại hay hình thành một nhịp điều chỉnh mới.

Giá hồ tiêu hôm nay 19/10 tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước ngày 19/10 không thay đổi so với ngày trước, tiếp tục dao động trong khoảng 137.500–140.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu với 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk duy trì 139.000 đồng/kg, còn Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đứng ở 138.000 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) tiếp tục có cùng mức 137.500 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện chênh lệch 2.500 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất. Sau nhịp điều chỉnh trước đó, thị trường đã có thêm một phiên giữ giá, cho thấy cung – cầu đang tạm thời cân bằng.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu nhìn chung cũng chưa xuất hiện thay đổi đáng kể. Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l tiếp tục quanh 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 5.995 USD/tấn, trong khi tiêu trắng giữ mức tham chiếu khoảng 8.450 USD/tấn.

Thị trường chờ tín hiệu đầu tuần mới

Điểm đáng chú ý ngày 19/10 không nằm ở mức tăng hoặc giảm, mà ở khả năng giữ giá của cả hai mặt hàng sau những phiên biến động mạnh trước đó.

Cà phê duy trì vùng 92.100–93.000 đồng/kg sau khi vừa phục hồi 1.000 đồng/kg. Hồ tiêu cũng giữ chắc vùng 137.500–140.000 đồng/kg, với Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục đứng ở ngưỡng cao nhất.

Bước sang tuần mới, diễn biến trên các sàn cà phê quốc tế, nguồn hàng vụ mới và sức mua của doanh nghiệp sẽ là những yếu tố có thể khiến thị trường thay đổi nhanh hơn.