Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 16/10: Cà phê khởi sắc, hồ tiêu đi ngang

Thị trường nông sản sáng 16/10 xuất hiện diễn biến trái chiều đáng chú ý. Giá cà phê trong nước phục hồi tại toàn bộ vùng thu mua chính, trong khi Robusta và Arabica trên thị trường quốc tế lại đồng loạt điều chỉnh giảm ở bản chốt mới nhất.

Hình minh họa.

Hồ tiêu ổn định hơn khi giá thu mua tại các vùng trọng điểm chưa xuất hiện thay đổi mới. Mặt bằng tiếp tục nằm trong khoảng 138.000–140.500 đồng/kg, với khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ vị trí cao nhất.

Giá cà phê trong nước tăng 300–500 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên sáng 16/10 tăng tại toàn bộ khu vực khảo sát. Mức trung bình công bố đạt 93.400 đồng/kg, tăng khoảng 400 đồng/kg so với phiên trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất 500 đồng/kg, lên 93.500 đồng/kg và trở thành khu vực có giá thu mua cao nhất. Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 300 đồng/kg, đạt 93.300 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg lên 92.600 đồng/kg, tiếp tục là vùng có mức giá thấp nhất.

Sau phiên giảm nhẹ trước đó, đợt tăng sáng 16/10 giúp cà phê trong nước lấy lại vùng trên 93.000 đồng/kg tại ba khu vực. Biên độ giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện khoảng 900 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là diễn biến trong nước đang ngược chiều thị trường quốc tế. Bảng dữ liệu bạn cung cấp phản ánh phiên tăng trước đó, nhưng bản chốt mới hơn đầu ngày 16/10 cho thấy cả Robusta và Arabica đã quay đầu giảm.

Robusta London kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 106 USD/tấn, tương đương 3,05%, xuống 3.364 USD/tấn. Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 3,25 US cent/lb, tương đương 1,09%, còn 294,80 US cent/lb.

Như vậy, đà tăng của cà phê nội địa chưa nhận được sự hỗ trợ từ thị trường kỳ hạn quốc tế. Nếu nhịp giảm trên hai sàn kéo dài, giá thu mua trong nước có thể chịu thêm sức ép trong các phiên tiếp theo.

Giá hồ tiêu hôm nay 16/10 giữ vùng 138.000–140.500 đồng/kg

Khác với cà phê, hồ tiêu trong nước bước vào phiên 16/10 với trạng thái ổn định.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức cao nhất 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 139.500 đồng/kg, trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 138.500 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg.

Mặt bằng hồ tiêu hiện dao động trong khoảng 138.000–140.500 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 2.500 đồng/kg, cho thấy giá tại các khu vực sản xuất lớn đang khá sát nhau.

Sau nhịp tăng trước đó, việc giá duy trì được vùng trên 138.000 đồng/kg cho thấy thị trường chưa xuất hiện áp lực điều chỉnh rõ rệt. Mốc 140.500 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là ngưỡng cao đáng chú ý.

Giá tiêu tại Ấn Độ cũng chưa có thay đổi theo đồng rupee:

Thị trường hồ tiêu thế giới nhìn chung chưa xuất hiện biến động đủ mạnh để tạo xu hướng mới. Trong ngắn hạn, sức mua và lượng hàng nông dân đưa ra thị trường vẫn là những yếu tố cần theo dõi.

Cà phê và hồ tiêu đang đi hai nhịp khác nhau

Điểm nổi bật ngày 16/10 là cà phê trong nước tăng 300–500 đồng/kg nhưng thị trường thế giới lại giảm khá mạnh. Sự trái chiều này khiến khả năng duy trì đà tăng của cà phê nội địa cần thêm tín hiệu trong những phiên tiếp theo.

Hồ tiêu ổn định hơn, tiếp tục giữ vùng 138.000–140.500 đồng/kg. Sau chuỗi tăng trước đó, thị trường đang tạm thời tích lũy ở mặt bằng giá mới thay vì xuất hiện biến động mạnh.