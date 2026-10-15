Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 15/10: Cà phê giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Thị trường nông sản sáng 15/10 diễn biến trái chiều. Cà phê trong nước quay đầu giảm nhẹ sau phiên tăng trước đó, trong khi giá hồ tiêu đồng loạt nhích thêm 500 đồng/kg tại các vùng khảo sát.

Hình minh họa.

Đáng chú ý, cà phê thế giới cũng phân hóa. Robusta London giảm nhẹ ở bản cập nhật đầu ngày, còn Arabica New York tiếp tục đi lên. Điều này khiến thị trường cà phê trong nước chưa hình thành xu hướng rõ ràng sau nhiều phiên tăng giảm đan xen.

Giá cà phê giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 15/10 phổ biến từ 92.300 – 93.000 đồng/kg, giảm đồng loạt 200 đồng/kg so với phiên trước.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 93.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) cũng giữ mức 93.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 92.300 đồng/kg.

Sau nhịp tăng ở phiên trước, mức giảm 200 đồng/kg chưa làm thay đổi đáng kể mặt bằng cà phê trong nước. Ba vùng vẫn giữ được mốc 93.000 đồng/kg, trong khi khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ 700 đồng/kg.

Ở thị trường quốc tế, bản cập nhật đầu ngày 15/10 cho thấy Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 quanh 3.449 USD/tấn, giảm khoảng 10 USD/tấn. Trong khi đó, Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 lên khoảng 294,05 US cent/lb, tăng khoảng 1,35 US cent/lb.

Sự trái chiều giữa hai sàn cho thấy cà phê quốc tế vẫn trong trạng thái giằng co. Với thị trường trong nước, diễn biến nguồn hàng vụ mới và nhu cầu mua của doanh nghiệp sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý trong những phiên tới.

Giá hồ tiêu đồng loạt tăng 500 đồng/kg

Trái với cà phê, hồ tiêu ghi nhận phiên tăng khá đồng đều. Toàn bộ năm khu vực trong bảng khảo sát cùng tăng 500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk tăng lên 139.500 đồng/kg, còn Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 138.500 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 138.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Sau phiên tăng này, mặt bằng hồ tiêu được nâng lên 138.000 – 140.500 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất chỉ còn 2.500 đồng/kg.

Việc Đắk Nông (Lâm Đồng) trở lại trên mốc 140.000 đồng/kg là điểm đáng chú ý. So với đầu tháng, giá tiêu đã trải qua các nhịp giảm, đi ngang rồi phục hồi trở lại, cho thấy cung - cầu vẫn đang giằng co khá rõ.

Giá tiêu tại Ấn Độ tính theo đồng rupee chưa thay đổi:

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu quốc tế nhìn chung chưa xuất hiện một xu hướng tăng đồng đều. Vì vậy, sức mua thực tế từ các thị trường nhập khẩu lớn vẫn là yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì đà tăng của hồ tiêu trong nước.

Cà phê và hồ tiêu tiếp tục đi hai hướng

Phiên 15/10 cho thấy hai mặt hàng nông sản chủ lực đang có diễn biến khác nhau. Cà phê giảm nhẹ 200 đồng/kg và tạm giữ vùng 92.300 – 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tăng đồng loạt 500 đồng/kg, đưa mức cao nhất trở lại 140.500 đồng/kg.

Với cà phê, việc Robusta giảm nhưng Arabica tăng cho thấy tín hiệu từ thị trường quốc tế chưa đồng thuận. Hồ tiêu có diễn biến tích cực hơn, song khả năng duy trì đà tăng sẽ còn phụ thuộc vào sức mua và lượng hàng được đưa ra thị trường.