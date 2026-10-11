Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 11/10: Hai mặt hàng cùng bật tăng

Thị trường nông sản ngày 11/10 ghi nhận tín hiệu tích cực khi cả cà phê và hồ tiêu trong nước cùng phục hồi. Cà phê tăng mạnh trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp, trong khi hồ tiêu đồng loạt cộng thêm 1.000 đồng/kg tại tất cả vùng khảo sát.

Hình minh họa.

Đáng chú ý, ngày 11/10 rơi vào Chủ nhật nên thị trường cà phê quốc tế không có phiên giao dịch mới. Các mức Robusta London và Arabica New York dưới đây là giá đóng cửa gần nhất để tham chiếu.

Giá cà phê trong nước tăng mạnh trở lại

Giá cà phê tại Tây Nguyên tăng từ 1.000 – 1.200 đồng/kg. Mặt bằng thu mua được nâng lên 92.200 – 93.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng mạnh nhất 1.200 đồng/kg, đạt 93.000 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 1.200 đồng/kg lên cùng mức 93.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg lên 92.200 đồng/kg và vẫn là khu vực có giá thấp nhất. Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng 1.000 đồng/kg, đạt 93.000 đồng/kg.

Một điểm cần lưu ý khi biên tập dữ liệu: mức 93.000 đồng/kg là con số trung bình được một số bảng thị trường công bố. Nếu tính trung bình số học trực tiếp từ bốn mức giá địa phương trên, kết quả là 92.800 đồng/kg.

Sau hai phiên giảm liên tiếp, đợt phục hồi ngày 11/10 giúp giá cà phê lấy lại một phần mức đã mất. Tuy nhiên, mặt bằng hiện tại vẫn thấp hơn vùng trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong những ngày đầu tháng.

Robusta phục hồi, Arabica vẫn chịu áp lực

Do thị trường quốc tế nghỉ cuối tuần, giá ngày 11/10 được tham chiếu theo phiên đóng cửa gần nhất.

Robusta London đã đảo chiều tăng tại toàn bộ các kỳ hạn được cập nhật. Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 47 USD/tấn lên 3.470 USD/tấn; tháng 1/2027 tăng 56 USD lên 3.454 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, Arabica New York vẫn giảm. Hợp đồng tháng 12/2026 lùi 2,10 US cent/lb xuống 286,95 US cent/lb, tương đương giảm 0,73%.

Như vậy, thị trường cà phê thế giới vẫn phân hóa. Robusta phục hồi sau nhịp giảm mạnh, trong khi Arabica chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh.

Giá hồ tiêu hôm nay 11/10 đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

Hồ tiêu có phiên tăng đáng chú ý sau chuỗi ngày giảm rồi đi ngang. Tất cả vùng khảo sát đều tăng 1.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) trở lại mốc 140.000 đồng/kg và tiếp tục dẫn đầu thị trường. Đắk Lắk tăng lên 138.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng tăng lên 136.500 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 11/10/2026

Sau phiên tăng, giá hồ tiêu trong nước dao động 136.500 – 140.000 đồng/kg. Việc mốc 140.000 đồng/kg xuất hiện trở lại là tín hiệu đáng chú ý sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Giá tiêu Ấn Độ giữ ổn định

Theo dữ liệu cập nhật, giá tiêu tại Ấn Độ chưa thay đổi theo đồng rupee.

Mức quy đổi sang đồng Việt Nam có thể thay đổi tùy theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê và hồ tiêu cùng phát tín hiệu phục hồi

Điểm đáng chú ý nhất ngày 11/10 là cả cà phê và hồ tiêu đều tăng trở lại sau những phiên giảm trước đó.

Với cà phê, mức cao nhất đã trở lại 93.000 đồng/kg, trong khi Robusta London cũng có phiên phục hồi. Hồ tiêu thậm chí tăng đồng loạt trên toàn bộ khu vực khảo sát và lấy lại mốc 140.000 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng).

Dù vậy, một phiên tăng chưa đủ để xác nhận xu hướng mới. Thị trường vẫn cần theo dõi sức mua, nguồn hàng đưa ra bán và diễn biến của các sàn quốc tế khi bước sang tuần giao dịch mới.