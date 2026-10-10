Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 10/10: Cà phê giảm sâu, hồ tiêu đi ngang

Thị trường nông sản sáng 10/10 tiếp tục phân hóa. Cà phê trong nước giảm phiên thứ hai liên tiếp, trong khi giá Robusta London ở bản cập nhật mới nhất đã phục hồi nhẹ.

Arabica New York vẫn giảm. Hồ tiêu sau nhịp điều chỉnh mạnh đầu tuần tiếp tục giữ ổn định trong vùng 135.500 – 139.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước giảm thêm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức cao nhất 92.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở 91.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 91.200 đồng/kg.

Dữ liệu bạn cung cấp ghi mức trung bình công bố 91.900 đồng/kg. Tuy nhiên, tính trực tiếp từ bốn mức giá địa phương cho kết quả 91.700 đồng/kg; nguồn cập nhật sáng 10/10 cũng sử dụng mức bình quân 91.700 đồng/kg.

So với ngày 8/10, khi mức cao nhất còn 94.400 đồng/kg, giá tại vùng dẫn đầu đã mất 2.400 đồng/kg chỉ sau hai phiên. Đây là nhịp điều chỉnh đáng chú ý trong những ngày đầu tháng 10.

Robusta phục hồi, Arabica tiếp tục giảm

Bảng giá thế giới bạn cung cấp phản ánh thời điểm Robusta và Arabica cùng giảm. Tuy nhiên, dữ liệu mới hơn cập nhật lúc 02:38 ngày 10/10 cho thấy hai sàn đã phân hóa: Robusta London bật tăng trở lại, trong khi Arabica New York vẫn đi xuống.

Robusta kỳ hạn tháng 1/2027, hợp đồng có khối lượng giao dịch lớn nhất trong phiên, tăng 44 USD/tấn lên 3.442 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 47 USD, đạt 3.470 USD/tấn.

Arabica New York lại tiếp tục giảm:

Như vậy, tín hiệu quốc tế sáng 10/10 không còn giảm đồng loạt. Sự phục hồi của Robusta có thể giúp giảm bớt sức ép lên thị trường nội địa, dù giá trong nước hiện vẫn đang phản ánh nhịp giảm mạnh của những phiên trước.

Giá hồ tiêu hôm nay 10/10 tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với ngày trước. Mặt bằng thu mua tiếp tục dao động từ 135.500 – 139.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 137.500 đồng/kg, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 136.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng có mức thấp nhất 135.500 đồng/kg.

Sau nhịp giảm 1.000 – 1.500 đồng/kg ngày 8/10, hồ tiêu đã có hai phiên liên tiếp ổn định. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện là 3.500 đồng/kg.

Một thông tin hỗ trợ đáng chú ý là Việt Nam tiếp tục giữ vị thế lớn tại thị trường Mỹ; trong 7 tháng đầu năm 2026, thị phần hạt tiêu Việt Nam tại Mỹ được ghi nhận ở mức 80,4%.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Theo dữ liệu cập nhật, giá tiêu tại Ấn Độ tiếp tục ổn định theo đồng rupee.

Giá quy đổi sang đồng Việt Nam có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê mất hơn 2.000 đồng/kg sau hai phiên

Điểm đáng chú ý nhất ngày 10/10 là đà giảm mạnh của cà phê nội địa. Mức cao nhất hiện chỉ còn 92.000 đồng/kg, thấp hơn 2.400 đồng/kg so với mức 94.400 đồng/kg ngày 8/10.

Tín hiệu từ thị trường quốc tế đã bớt tiêu cực khi Robusta phục hồi, nhưng Arabica vẫn giảm. Hồ tiêu ổn định hơn, giữ vùng 135.500 – 139.000 đồng/kg sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó.