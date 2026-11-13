Giá cà phê giảm trong ngắn hạn trước áp lực dư cung

Cà phê Robusta vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh

Trong phiên giao dịch ngày 12/11 trên thị trường quốc tế, giá các mặt hàng cà phê giảm trên cả hai sàn London và New York. Giá Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 2,29%, xuống 6.032 USD/tấn, trong khi hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm 17 USD/tấn, tương đương 0,52%, xuống còn 3.250 USD/tấn.

Tại thị trường trong nước, giá thu mua tại các địa phương trọng điểm giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch về khoảng 83.800 - 84.300 đồng/kg. Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất, xuống còn 84.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê cũng về mức 84.000 đồng/kg.

Theo số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu ước đạt 183,6 triệu bao loại 60 kg, tăng 4,4% so với niên vụ trước. Trong đó, Robusta tăng 6,5%, đạt 79,2 triệu bao; Arabica tăng 2,8%, lên 104,4 triệu bao.

Ở chiều ngược lại, tiêu thụ cà phê toàn cầu ước tính giảm 0,8%, xuống 180,6 triệu bao. Chênh lệch cung cầu khiến thị trường chuyển sang trạng thái thặng dư khoảng 3 triệu bao, sau 4 năm liên tiếp thiếu hụt, tạo thêm áp lực lên giá cà phê.

Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Đồ họa: Phương Anh

Tại Việt Nam, niên vụ 2025 - 2026 ghi nhận sự phục hồi về sản lượng. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), sản lượng đạt khoảng 31,7 triệu bao (gần 1,9 triệu tấn), tăng khoảng 6 - 10% so với niên vụ liền trước, Robusta tiếp tục chiếm hơn 90% tổng sản lượng.

Bước sang niên vụ 2026 - 2027, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Việt Nam đạt 32,5 triệu bao, tăng khoảng 2,5% so với vụ trước. Trong đó, Robusta được dự báo đạt 31,4 triệu bao. Chiếm tỷ trọng khoảng 38 - 39% sản lượng Robusta toàn cầu, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc định hình nguồn cung mặt hàng này.

Tuy nhiên, áp lực giảm giá hiện tại phần nào được hạn chế bởi triển vọng nguồn cung tại Ấn Độ kém tích cực hơn dự kiến. Hội đồng Cà phê Ấn Độ - quốc gia sản xuất Robusta lớn thứ 5 thế giới, trong tuần trước đã hạ dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026 - 2027 xuống còn 380.000 tấn, giảm 5% so với ước tính trước đó, do lượng mưa gió mùa thấp hơn bình thường.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), yếu tố này chưa đủ để đảo ngược áp lực nguồn cung trong ngắn hạn, khi vụ thu hoạch tại Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, đang bước vào giai đoạn cao điểm và dự kiến đạt đỉnh vào cuối tháng 11. Theo đánh giá của các nhà buôn, sản lượng vụ mới có triển vọng tương đương năm trước, qua đó khiến Robusta vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh đó, sản lượng cà phê thực tế còn phụ thuộc vào thời tiết, sâu bệnh, điều kiện chăm sóc và nhiều yếu tố trong suốt quá trình canh tác và thu hoạch, nên các dự báo vẫn có thể được điều chỉnh khi mùa vụ diễn biến rõ hơn.

Nguồn cung Brazil gây sức ép lên giá cà phê Arabica

Theo Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), triển vọng xuất khẩu gia tăng từ Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đang tạo áp lực lên giá cà phê Arabica. Xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 10 đạt khoảng 4,93 triệu bao, mức cao kỷ lục theo tháng.

Không chỉ lượng hàng xuất khẩu thực tế gia tăng, hoạt động chuẩn bị cho các lô hàng tiếp theo cũng cho thấy xu hướng tương tự. Tính đến ngày 6/11, số lượng yêu cầu cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho các lô hàng xuất khẩu trong tháng 11 đạt 890.469 bao, cao hơn 4,18% so với mức 854.740 bao ghi nhận tại cùng thời điểm tháng trước.

Tồn kho cà phê sẽ tăng đáng kể vào cuối năm Các chuyên gia dự báo, tồn kho cà phê sẽ tăng đáng kể vào cuối năm, qua đó tạo thêm áp lực đối với giá. Tuy nhiên, hiện tượng El Niño có khả năng mạnh lên trong giai đoạn tháng 1 - 3/2027, ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất tại Trung Mỹ, đặc biệt là Honduras và Colombia. Cùng với đó, nếu nguồn cung thực tế không đáp ứng kỳ vọng hoặc thời tiết bất lợi xuất hiện, giá cà phê có thể biến động ngược với dự báo.

Đáng chú ý, nguồn cung Brazil không chỉ gia tăng trên kênh xuất khẩu, mà còn đang từng bước được đưa vào hệ thống kho giao nhận của ICE. Theo dữ liệu từ Sở ICE, tính đến ngày 6/11, có 62.849 bao cà phê Brazil đang chờ phân loại tại các kho của sàn, mức cao nhất trong 7 tuần. Đồng thời, lượng cà phê Brazil lưu trữ trong hệ thống kho ICE đã tăng lên 103.457 bao vào ngày 9/11, mức cao nhất trong 14 tháng.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa lượng cà phê đã được đưa đến kho và lượng hàng đã đạt chứng nhận giao nhận. Các lô hàng vẫn phải trải qua quy trình kiểm định chất lượng, phân loại và đáp ứng tiêu chuẩn của ICE.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nguồn cung trung hạn vẫn đối mặt với rủi ro thời tiết khi El Niño có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, thiếu hụt lượng mưa tại các vùng trồng cà phê trọng điểm. Tại Brazil, điều kiện bất lợi có thể ảnh hưởng đến quá trình đậu quả và phát triển nhân sau giai đoạn ra hoa không đồng đều; trong khi tại Việt Nam và Indonesia, nguy cơ khô hạn có thể tác động tiêu cực đến sản lượng Robusta trong các vụ tiếp theo. Qua đó, rủi ro thời tiết có thể hạn chế đà cải thiện nguồn cung của cả Arabica và Robusta trong trung hạn.

Ông Trần Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT) cho rằng, giá cà phê Arabica thế giới vẫn chịu sức ép giảm, trong khi Robusta đang ổn định tốt hơn.

Theo ông Tùng, Arabica vẫn được hỗ trợ bởi lượng hàng giao nhận hạn chế, nhưng khả năng bổ sung đang làm giảm sức thuyết phục của câu chuyện thiếu hàng. Robusta giữ giá tốt hơn chưa có nghĩa nguồn cung đã thắt chặt trở lại.

“Còn tại thị trường trong nước, giá cà phê Việt Nam hồi nhẹ, nhưng chưa thoát áp lực hàng vụ mới. Vụ thu hoạch 2026 - 2027 đã bắt đầu tại nhiều khu vực Tây Nguyên, với cao điểm được thương nhân dự kiến vào cuối tháng 11. Thông tin trong báo cáo chưa đủ để khẳng định sản lượng tăng đột biến. Áp lực mùa vụ vẫn có thể xuất hiện dù tổng sản lượng ít thay đổi, bởi lượng hàng chào bán tập trung hơn trong thời gian thu hoạch. Xuất khẩu 10 tháng đạt khoảng 1,57 triệu tấn, tăng 18,8%, cho thấy dòng hàng thương mại duy trì tích cực”, ông Tùng cho hay.