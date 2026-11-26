Ghi nhận tại thị trường nội địa trong sáng nay, áp lực bán ra tiếp tục đè nặng lên các vùng nguyên liệu trọng điểm. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê nhân xô cùng hạ 1.000 đồng/kg, lùi về mốc tròn 70.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (cũ) duy trì mức thu mua cao nhất toàn vùng nhưng cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 70.300 đồng/kg. Đáng chú ý nhất là thị trường Lâm Đồng khi giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 69.500 đồng/kg, chính thức đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 70.000 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay.

Trên thị trường quốc tế, sắc đỏ bao trùm toàn bộ các kỳ hạn giao dịch trong phiên chốt sổ gần nhất. Trên sàn ICE Futures Europe (London), giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 24 USD/tấn (tương đương 0,79%), chốt tại mức 2.998 USD/tấn. Các kỳ hạn giao xa hơn còn chịu áp lực bán tháo mạnh hơn, điển hình như hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm tới 97 USD/tấn (tương đương 3,26%) xuống còn 2.881 USD/tấn, và kỳ hạn tháng 3/2027 mất 76 USD/tấn về mức 2.865 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn ICE Futures US (New York), giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm 7,20 US cent/pound (tương đương 2,55%), đóng cửa ở mức 274,85 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 7,50 US cent/pound xuống còn 268,50 US cent/pound.

So sánh với thời điểm đầu năm 2026, mặt bằng giá cà phê hiện tại đã ghi nhận một nhịp điều chỉnh giảm rất sâu. Vào giữa tháng 1/2026, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên từng giao dịch sôi động quanh ngưỡng 97.000 – 97.800 đồng/kg, tương ứng mức giá Robusta trên sàn London neo cao quanh vùng 4.100 USD/tấn. Như vậy, sau hơn 10 tháng, giá cà phê trong nước đã bốc hơi khoảng 27.000 đồng/kg (tương đương mức giảm gần 28%), đưa thị trường lùi về vùng thấp nhất trong gần ba năm trở lại đây.

Đánh giá về diễn biến thị trường, giới phân tích cho rằng đà lao dốc hiện nay xuất phát từ áp lực nguồn cung dồi dào khi Việt Nam đang bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ 2026 – 2027 với sản lượng dự báo tăng trưởng khoảng 5% lên mức 2,2 triệu tấn. Song song đó, lượng tồn kho trên các sàn quốc tế phục hồi cùng động thái thu hẹp vị thế mua của các quỹ đầu cơ đã kích hoạt làn sóng bán tháo kỹ thuật trên cả hai sàn phái sinh.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh và dao động giằng co quanh vùng 69.000 – 70.500 đồng/kg. Thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn trong ngày 26/11 sẽ khiến thanh khoản trên sàn New York tạm ngưng, tạo khoảng lặng nhất định cho giao dịch toàn cầu. Tuy nhiên, nếu giá Robusta London chưa thể tìm lại điểm cân bằng trên mốc 2.900 USD/tấn ở các kỳ hạn chủ chốt, giá thu mua tại Tây Nguyên vẫn đối mặt với rủi ro dò đáy mới trước khi lực cầu bắt đáy và tâm lý găm hàng của nông dân, hợp tác xã xuất hiện để kìm hãm đà rơi.