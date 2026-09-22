Giá cà phê giảm dù tồn kho thấp kỷ lục, nguồn cung đang đảo chiều

Sau những biến động mạnh trong mùa hè, thị trường cà phê đang trầm lắng hơn. Hoạt động giao dịch trên thị trường vật chất đã phần nào ổn định, dù những vấn đề logistics vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Tại Brazil, lượng cà phê trong các kho hàng tăng lên trong khi xuất khẩu phục hồi, còn điều kiện thời tiết gần đây nhìn chung thuận lợi cho cây cà phê tại hai nước sản xuất lớn.

Trên thị trường kỳ hạn, đà giảm tiếp tục được duy trì. Tính từ đầu tháng 9 đến ngày 21/9, giá chuẩn tại New York và London lần lượt giảm khoảng 9,4% và 1,9%.

Hợp đồng arabica kỳ hạn tháng 12 trên ICE New York chốt phiên ngày 21/9 ở mức 276,4 cent/pound, thấp nhất trong 3 tháng. Cùng phiên, hợp đồng robusta kỳ hạn tháng 11 trên ICE giảm 1,74%, xuống 3.337 USD/tấn.

Tồn kho arabica thấp, nguồn cung Brazil bắt đầu tăng

Tồn kho được ICE chứng nhận đang diễn biến trái chiều giữa arabica và robusta.

Đối với arabica, lượng tồn kho tại ICE giảm xuống 217.646 bao vào ngày 15/9, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 258.415 bao vào ngày 18/9, cao nhất trong khoảng 1,5 tháng. Dù vậy, lượng tồn kho này vẫn ở mức rất thấp so với lịch sử.

Ngược lại, tồn kho robusta tại ICE tăng lên 5.043 lô vào ngày 14/9, mức cao nhất trong 9,5 tháng, tạo thêm sức ép đối với giá robusta.

Tồn kho arabica thấp tại ICE từng là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, thị trường đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nguồn cung từ Brazil có thể nhanh chóng bổ sung lượng cà phê đủ điều kiện giao theo các hợp đồng kỳ hạn.

Theo Reuters, dựa trên thông tin từ các nhà kinh doanh, môi giới và chuyên gia phân tích, một lượng đáng kể arabica Brazil đang được chuẩn bị để đưa vào hệ thống kho được ICE chứng nhận. Đây là những kho lưu giữ cà phê đáp ứng các tiêu chuẩn để giao theo hợp đồng kỳ hạn trên sàn.

Hồi tháng 7, giá arabica kỳ hạn trên ICE Futures U.S. từng vượt 3,5 USD/pound, mức cao nhất trong 6 tháng. Tồn kho arabica được ICE chứng nhận ở mức rất thấp, trong đó khoảng 70% tập trung tại Antwerp, Bỉ, được giới phân tích xem là một trong những yếu tố hỗ trợ giá.

Nếu các lô hàng từ Brazil được đưa vào hệ thống kho ICE và được chứng nhận, lượng tồn kho có thể tăng hơn gấp đôi. Dù vậy, mức tăng này vẫn chưa đủ để đưa tổng tồn kho lên 1 triệu bao, ngưỡng mà nhiều thương nhân coi là tương đối an toàn.

Theo hai nguồn tin của Reuters, tập đoàn thương mại Olam đang tìm cách đưa khoảng 150.000-200.000 bao cà phê vào quy trình kiểm định và chứng nhận của ICE để kịp giao cho hợp đồng kỳ hạn tháng 12. Louis Dreyfus Company (LDC), một tập đoàn kinh doanh nông sản lớn khác, cũng đang tìm cách thực hiện quy trình tương tự, theo một nguồn tin.

Tồn kho cà phê được ICE chứng nhận đã giảm xuống dưới 220.000 bao sau những trì hoãn trong thu hoạch và các vấn đề liên quan đến thời tiết cực đoan. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức 1-5 triệu bao từng phổ biến từ giữa những năm 2000 đến đầu năm 2022.

Khoảng 300.000 bao dự kiến được bổ sung chưa đủ để đưa tồn kho lên 1 triệu bao, nhưng vẫn có thể gây sức ép lên giá vì làm tăng lượng cà phê sẵn sàng giao trên sàn.

Giới kinh doanh và phân tích cà phê thường xem lượng hàng được vận chuyển tới Bỉ cao hơn mức thông thường là dấu hiệu cho thấy một phần nguồn cung đang vượt nhu cầu của các nhà rang xay và có thể được chuyển vào hệ thống giao nhận của sàn.

Một chuyên gia phân tích tại một tập đoàn kinh doanh cà phê lớn ước tính khoảng 150.000 bao arabica trong lượng cà phê Brazil xuất khẩu tháng 8 có thể vượt nhu cầu bình quân của các nhà rang xay và nhiều khả năng được đưa vào hệ thống kho ICE. Lượng cà phê vận chuyển tới các kho này dự kiến còn tăng trong tháng 9.

Dữ liệu của Chính phủ Brazil do công ty môi giới Terra Investimentos phân tích cho thấy, xuất khẩu cà phê của Brazil sang Bỉ trong tháng 8 tăng 245,3% so với cùng kỳ năm trước, lên 31.500 tấn, tương đương hơn 525.000 bao loại 60 kg.

Dữ liệu của ICE cũng cho thấy hơn 62.000 bao cà phê Brazil đã đến các kho của sàn và đang chờ phân loại hoặc kiểm định chất lượng để xác định khả năng được chứng nhận giao theo hợp đồng kỳ hạn tháng 12.

Niên vụ mới có triển vọng nguồn cung dồi dào

Trong trung hạn, triển vọng sản lượng niên vụ 2026/27 cho thấy nguồn cung có khả năng phục hồi, qua đó bổ sung thêm cà phê cho thị trường và tồn kho toàn cầu.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra dự báo chắc chắn về vụ Brazil, khi giai đoạn ra hoa chính chưa bắt đầu. Bên cạnh đó, khả năng xuất hiện một đợt El Niño mạnh đang tạo thêm bất định cho triển vọng thời tiết.

Theo báo cáo mới nhất của Rabobank được Comunicaffe dẫn lại, điều kiện thời tiết trong niên vụ 2026/27 nhìn chung thuận lợi tại các vùng trồng cà phê Brazil. Trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, phần lớn các khu vực sản xuất ghi nhận lượng mưa cao hơn niên vụ trước.

So với mức trung bình khí hậu 15 năm, một số vùng sản xuất chủ chốt cũng có lượng mưa cao hơn bình thường. Điều này giúp cải thiện độ ẩm đất, giảm áp lực thiếu nước và hỗ trợ sự phát triển của cây cà phê.

Một số khu vực vẫn ghi nhận lượng mưa thấp hơn mức trung bình lịch sử, nhưng nhìn chung điều kiện thời tiết hiện tại vẫn thuận lợi cho tiềm năng sản xuất của vụ mùa đang hình thành. Lượng mưa cũng hỗ trợ sự phát triển của các cành sẽ cho quả trong vụ 2027/28.

Tại Việt Nam, Comunicaffe dẫn các ước tính cho thấy lượng mưa dồi dào và phân bổ tương đối đều đang hỗ trợ vụ mùa mới. Sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 được ước tính khoảng 32,5 triệu bao, trong đó robusta chiếm khoảng 31 triệu bao.

Đối với niên vụ tiếp theo, các dự báo hiện cho rằng sản lượng có thể giảm xuống khoảng 31 triệu bao, trong đó robusta khoảng 29,8 triệu bao.

Tác động của El Niño vẫn cần được theo dõi. Một mặt, hiện tượng này thường làm giảm số lượng bão nhiệt đới và bão ảnh hưởng đến Việt Nam; mặt khác, nó có thể tạo ra những biến động thời tiết bất thường khác. Vì vậy, triển vọng sản lượng vẫn cần được đánh giá thận trọng trong những tháng tới.

Tại Colombia, nếu El Niño không gây tác động bất lợi đáng kể, một số ước tính cho rằng sản lượng niên vụ 2026/27 có thể đạt khoảng 13 triệu bao.

Sucafina cho biết chưa đến 9% số trang trại tại các khu vực bị ảnh hưởng chịu thiệt hại hoàn toàn. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo nguy cơ cháy rừng gia tăng, đặc biệt tại Valle del Cauca, Tolima và Cundinamarca.

Tại Mexico và Trung Mỹ, sản lượng niên vụ 2026/27 được dự báo giảm nhẹ, xuống tổng cộng khoảng 16,8 triệu bao.

Dòng vốn tài chính ảnhhưởng ngày càng lớnđến giá cà phê

Bên cạnh các yếu tố cung-cầu, hoạt động của các quỹ tài chính đang trở thành một yếu tố đáng chú ý đối với biến động giá cà phê kỳ hạn.

Comunicaffe dẫn bản tin mới nhất của Aziende Riunite Caffè, trong đó phân tích dữ liệu từ báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) hàng tuần và đối chiếu thay đổi vị thế của các nhóm nhà đầu tư với diễn biến giá. Phân tích bao gồm arabica, robusta và 8 mặt hàng khác.

Kết quả cho thấy giá của cả arabica và robusta có mối tương quan đáng kể với hoạt động của các quỹ tài chính lớn. Trong khi đó, các nhà kinh doanh truyền thống có xu hướng mua vào khi giá giảm.

Đối với arabica, mối tương quan giữa giá và hoạt động của các quỹ đầu cơ lớn, đặc biệt là nhóm quỹ theo dõi chỉ số, được đánh giá là mạnh và trực tiếp. Ngược lại, vị thế của các nhà kinh doanh có xu hướng biến động theo chiều ngược với giá, tức hoạt động mua vào tăng khi giá giảm.

Mối tương quan này còn rõ hơn đối với robusta. Theo phân tích, trong số các mặt hàng được nghiên cứu, robusta có mức tương quan mạnh nhất giữa hoạt động của các quỹ đầu cơ lớn và biến động giá. Mối tương quan nghịch giữa hoạt động của các nhà kinh doanh và giá cũng thuộc nhóm cao nhất.

Phân tích sử dụng đường trung bình động 3 tháng, với dữ liệu được cập nhật đến tháng 7/2026.