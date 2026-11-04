Giá cà phê giảm 200 đồng/kg, áp lực từ các sàn thế giới gia tăng

Trong đó, Lâm Đồng ghi nhận mức điều chỉnh giảm 200 đồng/kg, đưa giá thu mua tại đây lùi về mốc 84.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá thấp nhất trong khu vực khảo sát. Tương tự, Gia Lai cũng chứng kiến mức giảm 200 đồng/kg, giao dịch về ngưỡng 84.500 đồng/kg. Trong khi đó, các vùng trọng điểm khác như Đắk Lắk và Đắk Nông (cũ) duy trì sự ổn định, giữ nguyên mức giá thu mua lần lượt tại 84.500 đồng/kg.

Giá cà phê giảm nhẹ ở một số địa phương.

Nhìn nhận và đánh giá tổng quan về thị trường, đà chững lại và giảm nhẹ của giá cà phê trong nước nằm trong xu thế giằng co ngắn hạn khi bước vào vụ thu hoạch mới. Áp lực nguồn cung nội địa đang dần gia tăng khi nông dân bước vào cao điểm thu hái hạt cà phê vụ mùa năm nay, khiến tâm lý giao dịch có phần chậm lại.

Tuy nhiên, nếu so sánh với giai đoạn đỉnh cao trước đó, mặt bằng giá hiện tại vẫn đang duy trì khoảng cách đáng kể, phản ánh quy luật cung cầu mùa vụ quen thuộc mỗi khi dòng nông sản mới bắt đầu đổ bộ mạnh mẽ ra thị trường.

Trái ngược với nhịp điều chỉnh có phần ảm đạm tại thị trường nội địa, bức tranh giao dịch trên các sàn quốc tế lại ghi nhận những biến động trái chiều đáng chú ý.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đóng cửa tại mốc 3.225 USD/tấn, ghi nhận mức suy giảm 31 USD tương đương 0,95%, trong khi các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ với mức giảm dao động từ 1% đến gần 1,2%.

Cùng chiều đi xuống, thị trường Arabica trên sàn New York ghi nhận phiên giao dịch khá tiêu cực khi kỳ hạn giao tháng 12/2026 sụt giảm mạnh 7,9 USD, tương ứng 2,7%, lùi về mức 284,20 USD/tấn.

Sự suy yếu của các sàn phái sinh thế giới phần nào tạo thêm áp lực tâm lý thận trọng cho giới đầu tư và các doanh nghiệp thu mua trong nước.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, thị trường cà phê nội địa dự báo sẽ tiếp tục dao động giằng co quanh vùng giá hiện tại tùy thuộc vào tiến độ thu hoạch thực tế và sức ép giải phóng hàng tồn kho của nhà nông. Sự lệch pha ngắn hạn giữa nhịp vận động của giá thế giới và thị trường nội địa đòi hỏi các doanh nghiệp và người trồng cần theo dõi sát sao diễn biến cung cầu toàn cầu để có chiến lược giao dịch linh hoạt, hạn chế rủi ro trước những biến động khó lường của thị trường hàng hóa.