Giá cà phê giảm 2.000 đồng/kg do sức ép từ sàn quốc tế

Cụ thể, tại Đắk Nông (cũ), giá thu mua giảm từ 94.000 đồng/kg xuống còn 92.000 đồng/kg nhưng vẫn duy trì mức cao nhất trong số các địa bàn khảo sát. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, thương lái thu mua cùng mức 91.800 đồng/kg sau khi bốc hơi 2.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất ghi nhận tại Lâm Đồng khi giảm về còn 91.200 đồng/kg.

Giá cà phê giảm ở các vùng trồng thuộc Tây Nguyên.

Sự sụt giảm mạnh của thị trường nội địa diễn ra trong bối cảnh các sàn giao dịch kỳ hạn thế giới xuất hiện nhịp đảo chiều rõ nét.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá robusta trên sàn London hợp đồng giao tháng 11 giảm 74 USD/tấn, tương đương mức giảm 2,12%, xuống còn 3.410 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 1 cũng mất 56 USD/tấn, tương đương 1,61%, chốt ở mức 3.424 USD/tấn.

Trong khi đó, tại sàn New York, giá arabica tạm thời giao dịch đi ngang sau đợt tăng vừa qua, với hợp đồng giao tháng 12 giữ ở mức 315,7 US cent/pound và hợp đồng giao tháng 3 chốt tại 302,25 US cent/pound.

Đánh giá về đợt điều chỉnh này, các chuyên gia ngành hàng nhận định đà giảm xuất phát từ tổng hòa sức ép tâm lý trên sàn quốc tế và yếu tố nguồn cung nội địa.

Việc giá sàn London sụt giảm kéo theo làn sóng chốt lời ngắn hạn của các đại lý và nhà xuất khẩu trong nước. Đáng chú ý, thời điểm này các tỉnh Tây Nguyên bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới, khiến tâm lý chờ đợi nguồn cung giá rẻ hơn lan rộng trên thị trường. Điều này đã phần nào giải tỏa tâm lý khan hiếm cục bộ trước đó, tạo sức ép kéo giá thu mua giảm nhanh từ đỉnh 94.000 đồng/kg.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước khó duy trì nhịp tăng bùng nổ và nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các phiên rung lắc, biến động quanh vùng nền 90.000 - 92.000 đồng/kg. Khi tiến độ thu hoạch tại Tây Nguyên đẩy mạnh trong những tuần tới, sản ượng dồi dào tung ra thị trường sẽ tạo áp lực đè nặng lên giá thu mua nội địa.

Xu hướng giá thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào tốc độ bán ra của nông dân, chiến lược thu mua tích trữ của các doanh nghiệp xuất khẩu, cũng như sự ổn định về mặt dòng vốn trên sàn giao dịch London.