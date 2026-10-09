Giá cà phê giảm 1.400 đồng/kg, kỳ vọng phục hồi nhờ nguồn cung hạn chế

Thị trường cà phê trong nước vừa trải qua một phiên điều chỉnh kỹ thuật khi giá thu mua trung bình tại khu vực Tây Nguyên lùi 1.400 đồng/kg, đưa mặt bằng giá giao dịch về quanh mốc 92.900 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô lùi về mức 92.200 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức thu mua 92.800 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông (cũ) tiếp tục là địa phương giữ mốc giá cao nhất toàn vùng ở mức 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm 1.400 đồng/kg ở Tây Nguyên.

Sự sụt giảm cục bộ này diễn ra trong bối cảnh sắc đỏ bao trùm trên cả hai sàn giao dịch nông sản lớn của thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch, sàn London ghi nhận giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đóng cửa tại 3.423 USD/tấn, giảm 62 USD/tấn. Tương tự, sàn New York ghi nhận Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm 3,65 cent/lb, chốt phiên ở mức 289,05 cent/lb.

Nhìn nhận một cách tổng thể, áp lực hạ nhiệt trên các sàn kỳ hạn quốc tế phần lớn xuất phát từ tâm lý chốt lời ngắn hạn của giới đầu tư tài chính sau chuỗi ngày tăng nóng, kết hợp với sự gia tăng lượng tồn kho chuẩn trên sàn ICE.

Sự biến động mang tính kỹ thuật trên đã tác động tức thời đến tâm lý thị trường nội địa. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu vào bản chất cán cân cung - cầu của cà phê Việt Nam thời điểm hiện tại, nhịp lùi này hoàn toàn mang tính chất tích lũy ngắn hạn chứ không phản ánh một đợt suy thoái chu kỳ hay xu hướng quay đầu giảm sâu.

Trên thực tế, lượng cà phê nhân xô lưu thông trong dân cũng như tồn kho tại các kho doanh nghiệp xuất khẩu trong nước hiện đã tiệm cận mức cạn kiệt. Việc cạn nguồn cung trước khi bước vào đỉnh điểm của kỳ thu hoạch mới đã và đang tạo ra một bức tường hỗ trợ vững chắc cho mặt bằng giá nội địa. Nhờ lực nâng từ dòng hàng thực tế hạn hẹp, giá cà phê Tây Nguyên vẫn thể hiện sức cố thủ vượt trội, mức giảm hiện vẫn được đánh giá là thấp hơn nhiều so với biên độ dao động và độ dốc suy giảm trên các sàn kỳ hạn thế giới.

Dưới góc nhìn dự báo, thị trường cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ sớm kết thúc đợt điều chỉnh này để chuyển sang trạng thái đi ngang tích lũy quanh vùng giá 92.500 – 94.000 đồng/kg.

Yếu tố thời tiết bất lợi tại một số vùng trồng trọng điểm cùng áp lực từ các quy định khắt khe về nguồn gốc xuất xứ nông sản từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục là nguồn động lực thắt chặt dòng cung toàn cầu. Ngay khi các hoạt động đầu cơ ngắn hạn trên sàn London và New York đi vào ổn định, nhu cầu thu mua gom hàng thực tế nhằm phục vụ các đơn hàng giao xa của các tập đoàn xuất khẩu sẽ lập tức kích hoạt trở lại. Đây chính là điểm tựa then chốt giúp giá cà phê nội địa bứt phá, sớm chinh phục lại các cột mốc giá cao trong thời gian tới.