Giá cà phê chật vật giữ vùng 87.000 đồng/kg trước áp lực vụ mới

Khảo sát chi tiết tại các địa phương cho thấy sự phân hóa nhẹ nhưng nhìn chung toàn vùng vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh chung. Đắk Lắk và Đắk Nông (cũ) hiện là hai địa phương giữ được mức giá thu mua cao nhất thị trường ở ngưỡng 87.000 đồng/kg. Tại khu vực Gia Lai, các thương lái và đại lý đang giao dịch phổ biến xung quanh mức 86.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận mức giá thấp nhất chuỗi khảo sát khi lùi về mốc 86.500 đồng/kg.

Thị trường cà phê Tây Nguyên hôm nay (2/11) có mức giá thu mua trung bình toàn vùng xuống ngưỡng 86.900 đồng/kg.

Sự chùng xuống của thị trường nội địa phản ánh rất rõ những biến động cơ cấu từ các sàn giao dịch nông sản kỳ hạn quốc tế.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 chốt ở mức 3.219 USD/tấn, ghi nhận mức tăng 42 USD/tấn, tương đương 1,32%. Các kỳ hạn xa hơn cũng chứng kiến sắc xanh nhích nhẹ: kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.204 USD/tấn (tăng 28 USD/tấn), kỳ hạn tháng 3/2027 đứng ở mức 3.193 USD/tấn (tăng 26 USD/tấn), kỳ hạn tháng 5/2027 đạt 3.187 USD/tấn và kỳ hạn tháng 7/2027 đạt 3.176 USD/tấn.

Song song với đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận diễn biến giằng co đan xen giữa các kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 12/2026 đóng cửa ở mức 287,20 US cent/lb, tăng nhẹ 1,75 cent/lb (tương đương 0,61%). Kỳ hạn tháng 3/2027 nhích nhẹ 0,05 cent/lb lên 276,80 US cent/lb. Trái lại, các kỳ hạn giao xa bắt đầu xuất hiện áp lực chốt lời điều chỉnh: kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 0,25 cent/lb xuống 272,75 US cent/lb, kỳ hạn tháng 7/2027 giảm 0,55 cent/lb về 269,65 US cent/lb và kỳ hạn tháng 9/2027 giảm 0,60 cent/lb về mức 266,95 US cent/lb.

Mặc dù thị trường quốc tế có nhịp phục hồi kỹ thuật ngắn hạn ở các kỳ hạn gần, biên độ tăng này vẫn chưa tạo ra đủ sức bật để kích hoạt đà đảo chiều mạnh mẽ cho giá nông sản trong nước.

Đánh giá tổng quan về cục diện hiện tại, thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn tái tích lũy và kiểm chứng vùng đáy ngắn hạn sau khi rớt sâu từ ngưỡng đỉnh trên 94.000 đồng/kg thiết lập hồi giữa tháng 10. Áp lực nguồn cung vụ thu hoạch mới tại Việt Nam đang từng bước hiện hữu, kết hợp với các đợt chốt lời kỹ thuật từ giới đầu tư tài chính trên hai sàn London và New York, đã tạo nên đà cản lớn cho giá cà phê.

Dù vậy, yếu tố nâng đỡ thị trường lúc này chính là tâm lý ghìm hàng từ phía nông dân và các HTX vùng nguyên liệu. Khi mức giá chạm gần vùng hỗ trợ 86.000 – 86.500 đồng/kg, lực bán ra bắt đầu tiết giảm đáng kể, giúp đà giảm không bị trượt sâu quá đà.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái tích lũy đi ngang và dao động giằng co trong biên độ hẹp từ 86.500 - 87.500 đồng/kg. Thị trường nội địa chưa thể xuất hiện đột biến lớn và sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi thêm những tín hiệu dẫn dắt rõ ràng hơn từ dòng tiền quốc tế khi các sàn kỳ hạn thế giới mở cửa lại nhịp giao dịch mới.

Nếu sàn London tiếp tục giữ vững mốc hỗ trợ then chốt 3.200 USD/tấn và xuất hiện lực mua bù thiếu hụt, giá cà phê Tây Nguyên sẽ có cơ hội phục hồi kỹ thuật, hướng lại mốc 88.000 đồng/kg trong các phiên tiếp theo.