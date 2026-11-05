Giá cà phê cao, nông dân Gia Lai vừa thu hoạch vừa tăng cường bảo vệ vườn

Clip người dân thu hoạch cà phê

Gia Lai hiện có hơn 107.000 ha cà phê, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây tỉnh. Những ngày này, nhiều vườn cà phê đã bắt đầu chín và bước vào thu hoạch. Dự kiến từ giữa tháng 11, các vùng chuyên canh sẽ bước vào vụ thu hoạch chính, kéo dài đến hết tháng 12.

Kéo điện, lắp camera chống trộm cho vườn cà phê.

Ông Huỳnh Ngọc Tĩnh (P.Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) dựng hàng rào, lắp cổng bảo vệ vườn cà phê.

Khảo sát tại một số vùng trồng cà phê cho thấy, năm nay cây cà phê sinh trưởng tương đối ổn định, năng suất dự kiến khả quan. Giá cà phê tươi được một số đơn vị đặt mua khoảng 16.000 - 18.000 đồng/kg. Dù thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, mức giá này vẫn mang lại nguồn thu đáng kể cho người trồng.

Công an xã Ia Hrung phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ cà phê trên địa bàn. Ảnh CA xã Ia Hrung.

Giá trị kinh tế của cà phê tăng cao cũng khiến nguy cơ trộm cắp tại các vùng chuyên canh trở thành mối lo của người dân. Để bảo vệ thành quả lao động sau cả năm chăm sóc, nhiều hộ đã chủ động gia cố hàng rào, lắp đặt camera giám sát, khóa cổng và dựng chòi canh tại những khu vực vườn xa nhà.

Một số vườn cà phê tại Gia Lai bắt đầu thu hoạch.

Bên cạnh đó, một số nhà vườn còn bố trí người trông coi, phối hợp thành lập các tổ tự quản, tổ chức tuần tra vào ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi trộm cắp.

Nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hái

Việc vừa tập trung thu hoạch đúng thời điểm, vừa chủ động bảo vệ vườn cây, nông sản không chỉ giúp hạn chế thiệt hại mà còn góp phần bảo đảm thu nhập cho người trồng cà phê trong vụ mùa năm nay.