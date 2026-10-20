Giá cà phê bùng nổ sắc xanh, đà tăng kéo giá nội địa lập đỉnh mới

Trong đó, Đắk Nông (cũ) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về mức giá thu mua cao nhất, đạt 93.200 đồng/kg. Hai địa bàn Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ổn định ở mức 93.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng duy trì mức giá thấp hơn một chút là 92.300 đồng/kg. Dù mức tăng trong ngày không quá lớn, nhưng việc duy trì đà gia tăng liên tục đã giúp giá cà phê nội địa neo vững chắc ở vùng đỉnh lịch sử.

Giá cà phê nội địa tăng 200 đồng/kg.

Động lực chính thúc đẩy thị trường trong nước tiếp tục leo dốc xuất phát từ sự bứt phá đầy ấn tượng trên các sàn giao dịch quốc tế.

Tại sàn London, giá cà phê Robusta đóng cửa phiên gần nhất với mức tăng mạnh 70 USD/tấn đối với kỳ hạn giao tháng 11/2026, chốt ở mức 3.484 USD/tấn. Các kỳ hạn giao xa hơn vào đầu và giữa năm 2027 cũng ghi nhận mức tăng bùng nổ từ 75 đến 80 USD/tấn.

Tương tự, sàn New York chứng kiến cà phê Arabica tăng vọt tới 3,3%, tương đương 10,1 cent/lb đối với kỳ hạn giao tháng 12/2026, lên mức 315,70 cent/lb. Mức tăng đồng thuận trên cả hai sàn lớn cho thấy lực cầu mua vào của các quỹ đầu tư đang vô cùng mạnh mẽ.

Đánh giá về bức tranh tổng thể, đà tăng hiện tại phản ánh rõ nét sự lo ngại của giới đầu tư về nguồn cung toàn cầu khi các yếu tố thời tiết bất lợi tại Brazil tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển vọng vụ mùa sắp tới. Bên cạnh đó, việc tồn kho đạt chuẩn trên các sàn giao dịch duy trì ở mức thấp cũng tạo nền tảng vững chắc nâng đỡ giá mặt hàng này.

Dự báo trong ngắn hạn, xu hướng tăng giá vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo trên thị trường cà phê. Đối với thị trường trong nước, lực đẩy từ sàn London sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cà phê nhân xô duy trì đà tăng nhẹ hoặc đi ngang ở vùng giá cao trong những phiên tới. Nhiều khả năng giá cà phê nội địa sẽ sớm thử thách và chinh phục thêm các mốc kỷ lục mới, mang lại niềm vui lớn cho các HTX và bà con nông dân trong nước.