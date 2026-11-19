Giá cà phê trong nước đang trải qua nhịp điều chỉnh khá nhanh khi các vùng trọng điểm đồng loạt mất 2.800–3.000 đồng/kg trong phiên gần nhất. Áp lực chưa giảm bớt khi Robusta London tiếp tục lùi sát vùng 3.000 USD/tấn, trong khi Arabica New York cũng điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước xuống vùng 76.500 - 77.200 đồng/kg

Giá thu mua tại Tây Nguyên hiện dao động từ 76.500 - 77.200 đồng/kg.

Đắk Lắk giảm 3.000 đồng/kg xuống 77.000 đồng/kg. Lâm Đồng giảm 2.800 đồng/kg, còn 76.500 đồng/kg và là khu vực có giá thấp nhất.

Gia Lai giảm 2.800 đồng/kg xuống 77.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm 2.800 đồng/kg còn 77.200 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Mức trung bình theo bảng giá tham khảo khoảng 77.100 đồng/kg. So với đầu tháng 11, giá cà phê tại nhiều vùng đã giảm khoảng 8.000–9.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang chịu sức ép đáng kể trong giai đoạn thu hoạch cao điểm.

Robusta tiếp tục giảm, xuống sát 3.000 USD/tấn

Theo cập nhật mới nhất trong phiên 18/11, Robusta London kỳ hạn tháng 1/2027 giảm còn 3.048 USD/tấn, thấp hơn 23 USD so với mức tham chiếu trước đó.

Kỳ hạn tháng 3/2027 xuống 3.017 USD/tấn, trong khi tháng 5/2027 còn 3.004 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2027 đã xuống dưới mốc 3.000 USD/tấn, còn 2.985 USD/tấn.

Arabica New York cũng điều chỉnh trong phiên mới nhất. Kỳ hạn tháng 12/2026 xuống 282,25 US cent/lb, giảm 4,35 cent. Kỳ hạn tháng 3/2027 ở mức 278,20 US cent/lb.

Việc Robusta liên tục suy yếu đang tạo áp lực rõ rệt lên thị trường Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nguồn cung vụ mới tăng nhanh.

Giá trong nước có thể còn giằng co ở vùng thấp

Vụ thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm, khiến lượng hàng mới được đưa ra thị trường nhiều hơn. Đây là yếu tố quan trọng khiến giá thu mua giảm nhanh trong những phiên gần đây.

Tuy nhiên, khi giá đã lùi xuống vùng 76.000–77.000 đồng/kg, người trồng có thể thận trọng hơn với việc bán hàng. Nếu lượng cà phê đưa ra thị trường chậm lại, giá trong nước có thể xuất hiện trạng thái giằng co sau chuỗi giảm sâu.

Trong ngắn hạn, vùng 76.000–77.500 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng chú ý. Với thị trường thế giới, mốc 3.000 USD/tấn của Robusta London sẽ là ngưỡng quan trọng: nếu bị xuyên thủng rõ rệt, áp lực lên giá cà phê trong nước có thể còn kéo dài.