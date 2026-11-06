Giá ca cao và đậu tương cùng giảm

Chỉ số MXV-Index giảm còn 2.735 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá ca cao giảm hơn 5%, xuống 5.181 USD/tấn, mức thấp nhất 5 tuần. Áp lực đến từ tồn kho tăng, trong khi triển vọng tiêu thụ chocolate chưa phục hồi rõ rệt.

Tính đến ngày 5-11, tồn kho ca cao tại các kho của Sở ICE đạt 3,74 triệu bao. Theo Barry Callebaut, thị trường bánh kẹo chocolate toàn cầu giảm 4,3% trong niên độ 2025-2026; sản lượng bán hàng giảm 1,8%. Tại Mỹ, doanh số chocolate dịp Halloween giảm 33,1 triệu USD so với cùng kỳ.

Diễn biến giá ca cao kỳ hạn tháng 12. Nguồn: MXV

Hoạt động nghiền ca cao quý III tăng 3,2% tại châu Âu và 29,2% tại châu Á; tổng lượng nghiền ba khu vực đạt gần 692.000 tấn, tăng 9,7%. Tuy nhiên, mức tăng chưa đủ khẳng định nhu cầu tiêu dùng cuối cùng phục hồi bền vững, do có thể đến từ tái tích trữ nguyên liệu.

Triển vọng nguồn cung vụ mới đối mặt rủi ro thời tiết tại Tây Phi. El Niño làm gia tăng lo ngại nhiệt độ cao và thiếu mưa. Tại Bờ Biển Ngà, lượng ca cao cập cảng tuần kết thúc ngày 1-11 đạt 51.000 tấn, giảm 43,3% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu niên vụ, lượng cập cảng đạt 209.500 tấn, giảm 31,1%. Tại Ghana, thời tiết bất lợi ảnh hưởng năng suất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5-11 (giờ quốc tế), giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 2%, còn 1.372,2 USD/tấn; đậu tương kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 1,2%, xuống 436,6 USD/tấn. Áp lực đến từ nguồn cung Mỹ dồi dào và dầu thực vật châu Á suy yếu lấn át tác động từ dầu thô phục hồi. Dầu Brent tăng 3,9%, WTI tăng 2,7%, nhưng dầu cọ Malaysia giảm 2,6%.

Xuất khẩu đậu tương Mỹ đến 9 thị trường lớn nhất. Nguồn: MXV

Tại thị trường trong nước, giá chào giao ngay một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại các cảng miền Bắc tương đối ổn định, với khô dầu cọ giữ ở mức 5.200 đồng/kg và khô đậu tương dao động từ 13.500 - 13.570 đồng/kg.

Tại miền Nam, một số nhà máy thức ăn thủy sản lớn đã quay lại hỏi mua nguyên liệu giàu đạm cho các hợp đồng giao xa, với thời gian giao hàng từ tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 4 đến tháng 7-2027. Tuy vậy, các doanh nghiệp chế biến vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước những biến động của tỷ giá USD/VND và giá nguyên liệu trên thị trường quốc tế.