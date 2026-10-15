Giá Bitcoin lao dốc về 80.000 USD

Theo CoinDesk, thị trường tiền mã hóa toàn cầu tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/10 khi số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng này.

Giá Bitcoin có thời điểm giảm về sát ngưỡng 80.000 USD trong phiên giao dịch sáng tại châu Á, trước khi phục hồi lên khoảng 81.500 USD. Tuy nhiên, đà hồi phục nhanh chóng suy yếu, khiến đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới quay lại giao dịch quanh vùng 81.000 USD.

Trong vòng 24 giờ, Bitcoin mất khoảng 3,2% giá trị. Diễn biến tiêu cực cũng lan rộng sang các đồng tiền mã hóa lớn khác.

Áp lực bán không chỉ xuất hiện trên thị trường tiền số mà còn lan sang các thị trường tài chính truyền thống. Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq giảm khoảng 1%, nối tiếp mức giảm 2% trong phiên giao dịch trước đó. Tại châu Á, chỉ số Kospi của Hàn Quốc có thời điểm lao dốc 8%, kích hoạt cơ chế ngắt giao dịch tự động.

Gần 500 triệu USD bị thanh lý

Đà giảm mạnh của các đồng tiền mã hóa đã kích hoạt làn sóng thanh lý trên thị trường phái sinh, đặc biệt tại những vị thế sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Theo dữ liệu CoinGlass ghi nhận trong phiên sáng 15/10 tại châu Á, tổng giá trị các vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum bị thanh lý trong 24 giờ lên tới gần 483 triệu USD.

Trong đó, Ethereum chịu thiệt hại lớn nhất với khoảng 286 triệu USD vị thế bị đóng bắt buộc, cao hơn đáng kể so với mức 197 triệu USD của Bitcoin.

Đáng chú ý, quy mô thanh lý của Ethereum vượt Bitcoin dù thị trường hợp đồng tương lai của đồng tiền này nhỏ hơn đáng kể.

Cụ thể, tổng giá trị hợp đồng mở (open interest) của Ethereum đạt khoảng 30 tỷ USD, trong khi con số tương ứng của Bitcoin lên tới 52 tỷ USD. Điều này phần nào phản ánh mức độ tổn thương lớn hơn của các vị thế đòn bẩy Ethereum trong đợt điều chỉnh lần này.

Bitcoin đứng trước nguy cơ rơi xuống dưới 80.000 USD. Ảnh: CoinMarketCap.

Làn sóng thanh lý cũng lan sang những đồng tiền mã hóa có vốn hóa nhỏ hơn. Hợp đồng tương lai Solana ghi nhận khoảng 31 triệu USD bị thanh lý khi giá SOL giảm 5,5%. Trong khi đó, Zcash chứng kiến gần 19 triệu USD vị thế bị đóng bắt buộc, cùng thời điểm giá ZEC giảm khoảng 13%.

Thanh lý bắt buộc xảy ra khi nhà đầu tư sử dụng vốn vay để mở vị thế nhưng biến động giá khiến tài sản ký quỹ không còn đủ để duy trì giao dịch. Khi đó, sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế nhằm hạn chế rủi ro.

Chẳng hạn, với khoản vốn 1.000 USD để kiểm soát vị thế trị giá 10.000 USD, nhà đầu tư có thể mất phần lớn tài sản ký quỹ nếu giá biến động bất lợi chưa tới 10%.

Các đợt thanh lý liên tiếp có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, khi việc đóng vị thế bắt buộc tiếp tục gây áp lực lên giá tài sản và kích hoạt thêm những lệnh thanh lý mới.

Lạm phát Mỹ làm đảo chiều kỳ vọng lãi suất

Nguyên nhân chính khiến thị trường tài sản rủi ro đồng loạt suy yếu đến từ báo cáo lạm phát tháng 9 của Mỹ, được công bố ngày 14/10.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,4% ghi nhận trong tháng 8 và vượt dự báo của giới phân tích.

Lạm phát lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng tăng tốc từ 2,4% lên 2,6%.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, thậm chí cân nhắc nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng 10.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 trên nền tảng dự đoán Polymarket có thời điểm vọt lên gần 50%, trước khi hạ nhiệt về khoảng 30%.

Công cụ CME FedWatch cũng ghi nhận biến động tương tự. Xác suất tăng lãi suất ban đầu tăng từ khoảng 22% lên gần 47%, sau đó giảm về 26%.

Dù vậy, kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất vẫn chiếm ưu thế, với xác suất trên 70% theo dữ liệu hợp đồng tương lai lãi suất của CME.

Vikram Subburaj, CEO sàn giao dịch tiền mã hóa Giottus tại Ấn Độ, nhận định số liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng đã làm sống lại lo ngại lãi suất Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Theo ông, nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức cũng đang có dấu hiệu suy yếu. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 150,5 triệu USD trong ngày 14/10, đảo chiều so với mức hút ròng 175,7 triệu USD của phiên liền trước.

Ở góc độ thanh khoản, công ty tạo lập thị trường STS Digital cho rằng sự thiếu chắc chắn về quyết định tiếp theo của Fed đang làm suy giảm khẩu vị rủi ro trên nhiều loại tài sản.

Anderson, đại diện STS Digital, nhận định khi khả năng Fed điều chỉnh lãi suất vẫn khó dự đoán, tâm lý thận trọng có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường.

Dù vậy, chuyên gia này nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, phù hợp với xác suất đang được phản ánh trên thị trường hợp đồng tương lai.

Theo STS Digital, dù tài sản số từng ghi nhận những tín hiệu tích cực, biến động gần đây cho thấy thị trường ngày càng nhạy cảm với các yếu tố kinh tế vĩ mô. Những cú sốc giá năng lượng, biến động trên thị trường trái phiếu và lo ngại về định giá nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đều có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.