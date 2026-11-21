Đồng tiền kỹ thuật số bitcoin. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Giá đồng tiền điện tử Bitcoin đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm qua, giữa bối cảnh nhà đầu tư đồng loạt rút khỏi các tài sản mang tính đầu cơ trên thị trường toàn cầu.

Trong phiên giao dịch ngày 20/11, có thời điểm Bitcoin giảm tới 6,1% xuống còn 57.716 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024. So với mức đỉnh trên 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10/2025, đồng tiền điện tử này đã mất hơn 50% giá trị và hiện thấp hơn cả thời điểm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Đà giảm kéo dài khi Bitcoin chịu nhiều sức ép trong những tuần gần đây. Vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance vào cuối tháng 10/2026 đã gây xáo trộn thị trường tài sản số. Một tuần sau đó, chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng nỗ lực thúc đẩy các quy định thuận lợi hơn cho ngành tiền điện tử đã mất đà.

Ngoài ra, đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng gia tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất cũng tạo thêm áp lực. Áp lực giảm giá gần đây còn đến từ việc nhà đầu tư rút vốn khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin trong bối cảnh xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đảo chiều. Tính từ đầu năm đến nay, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận lượng vốn rút ra hơn 3 tỷ USD.

Ông Andy Baehr, Giám đốc điều hành mảng quản lý tài sản tại GSR, cho biết thị trường chung đã chuyển sang trạng thái thiếu niềm tin rõ rệt và giới đầu tư đang thu hẹp rủi ro, trong khi Bitcoin vốn thường suy yếu trong môi trường giảm đòn bẩy.

Trong khi đó, ông Fabian Dori, Giám đốc đầu tư tại Ngân hàng Sygnum, nhận định việc thị trường tính đến kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất mạnh tay hơn và đà mở rộng hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo chậm lại đang tạo ra tâm lý tiêu cực quá mức ở thời điểm hiện tại.

Đợt suy giảm lần này diễn ra vào thời điểm đáng lẽ được coi là giai đoạn thuận lợi của ngành tiền điện tử. Dưới chính quyền Tổng thống Trump, lĩnh vực này đã đạt được nhiều mục tiêu theo đuổi suốt gần một thập niên, từ sự ủng hộ của Nhà Trắng, các cơ quan quản lý cởi mở hơn, sự chấp nhận của các định chế tài chính cho tới khung pháp lý ngày càng coi tài sản số là một phần lâu dài của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, thay vì tạo ra làn sóng nhu cầu mới, thị trường lại trải qua một trong những đợt sụt giảm sâu nhất trong nhiều năm.

Khác với những đợt lao dốc trước đây vốn gắn với các vụ đổ vỡ lớn hay làn sóng bán tháo bắt buộc, xu hướng đi xuống hiện nay thể hiện sự giảm sút đều đặn hơn của nhu cầu.

Bitcoin vẫn giảm giá ngay cả khi lo ngại lạm phát gia tăng, không phát huy được vai trò công cụ phòng ngừa rủi ro, còn khi bất ổn địa chính trị xảy ra, nhà đầu tư lại tìm đến các tài sản trú ẩn truyền thống./.