Giá bitcoin đương đầu áp lực giảm mạnh trước vụ IPO của Anthropic

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Sáng nay (16/11), giá bitcoin dao động quanh ngưỡng 65.000 USD/ giảm hơn 13% so với cách đây 1 tuần. Đây là mức giá thấp nhất của đồng tiền số lớn nhất thế giới kể từ hôm 18/8 - theo dữ liệu từ trang web Coinmarketcap.com.

Trong tuần này, Anthropic sẽ tiến hành cuộc IPO mà theo dự kiến sẽ huy động số vốn hơn 64 tỷ USD và định giá công ty trong khoảng 1,3-1,4 nghìn tỷ USD. Theo trang MarketWatch, với sức nóng của vụ phát hành được dự báo sẽ là một trong những đợt chào bán cổ phiếu được săn đón nhiều nhất trong lịch sử, nhiều nhà đầu tư có thể sẽ phải bán bớt một số tài sản hiện có - trong đó có tiền số - để mua cổ phiếu Anthorpic.

Các chiến lược gia cho rằng việc nhà đầu tư bán tài sản như vậy có thể tạo thêm áp lực lên thị trường tiền điện tử, trong bối cảnh sức ép bán tháo thị trường trái phiếu chính phủ cùng những lo ngại khác đang đẩy giá bitcoin xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua. Mức giảm 10% của giá bitcoin trong tuần vừa rồi đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất của đồng tiền số này kể từ tháng 6.

Một vài đồng tiền số lớn khác cũng ghi nhận mức giảm mạnh, như ethereum đã giảm gần 15% trong vòng 1 tuần qua, xuống mức thấp nhất 3 tháng là hơn 1.820 USD.

Theo dữ liệu từ FactSet, cổ phiếu của sàn giao dịch Coinbase Global đã giảm 5,5% trong tuần vừa rồi, và cổ phiếu của MicroStrategy - công ty “kho bạc bitcoin” nắm giữ lượng bitcoin lớn nhất trong số các nhà đầu tư tổ chức - cũng giảm 13,6% trong cùng khoảng thời gian.

Trao đổi với trang MarketWatch, ông Thomas Perfumo - chuyên gia kinh tế trưởng tại sàn giao dịch tiền điện tử Kraken - nhận định: "Đợt IPO sắp tới của Anthropic nhiều khả năng sẽ là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử và có thể sẽ hút vốn khỏi các tài sản rủi ro khi các nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục để chuẩn bị tham gia thương vụ này”.

Theo hãng tin Bloomberg, nhu cầu của nhà đầu tư đối với cổ phiếu Anthorpic hiện đã cao gấp 6 lần số lượng cổ phiếu được chào bán trong vụ phát hành dự kiến diễn ra vào ngày thứ Năm tuần này. Để có thể tham gia thương vụ, các nhà đầu tư có thể cần rút vốn khỏi các tài sản có độ thanh khoản cao khác, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc tiền điện tử.

Trước đây, thị trường tiền điện tử từng ghi nhận tình trạng sụt giảm trước các đợt IPO quy mô lớn do sự thiếu hụt thanh khoản tạm thời, điển hình nhất là giai đoạn trước đợt IPO của công ty AI và khai phá vũ trụ SpaceX hồi đầu năm nay. Chỉ vài tuần trước khi Spacẽ chính thức lên sàn vào ngày 12/6/2026 với định giá 75 tỷ USD, giá Bitcoin đã giảm từ hơn 80.000 USD xuống dưới 70.000 USD.

"Vụ IPO của Space chắc chắc đã gây ra tác động đối với thị trường tiền số" - nhà nghiên cứu thị trường tiền số Jim Ferraioli của ngân hàng đầu tư Charles Schwab - nhận định khi đề cập đến làn sóng bán tháo bitcoin trong mùa hè này, ngay trước thời điểm SpaceX dự kiến IPO.

Tuy nhiên, sự sụt giảm của giá bitcoin, cũng như biến động của bất kỳ loại tài sản nào khác, không thể quy cho một nguyên nhân duy nhất. Các chuyên gia phân tích thị trường cho biết, tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường tài chính nói chung - một phần xuất phát từ đợt bán tháo cổ phiếu Nvidia gần đây và triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn - dường như cũng đang gây áp lực lên thị trường tiền điện tử.

"Các bằng chứng cho thấy những biến động này thiên về xu hướng rút lui khỏi các tài sản rủi ro hơn là sự suy giảm niềm tin vào chính bitcoin. Trong đó, đòn bẩy đặc thù trong lĩnh vực tiền điện tử cùng với dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF tiền số đã khuếch đại tâm lý e ngại rủi ro này. Sự suy yếu của bitcoin diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ biến động mạnh, lợi suất trái phiếu tăng cao và đồng USD mạnh lên”, các chuyên gia phân tích tại công ty Bitfinex Alpha nhận định với MarketWatch.

Lãi suất cao hơn có thể khiến bitcoin trở nên kém hấp dẫn hơn đôi chút. Do Bitcoin không mang lại lợi tức, nên khi lãi suất tăng, các khoản đầu tư sinh lãi - chẳng hạn như tiền mặt hoặc trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn - sẽ trở nên hấp dẫn hơn so với bitcoin.

Diễn biến giá bitcoin trong vòng 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Ferraioli từ Charles Schwab, gần đây bitcoin ít phản ứng hơn với các diễn biến kinh tế vĩ mô, chẳng hạn những thay đổi về lạm phát hay lãi suất, so với mức trung bình trong suốt 10 năm qua. Ông cho biết: "Những yếu tố này vẫn có tác động đến giá bitcoin, nhưng mức độ ảnh hưởng đã giảm đi so với trước đây".

Xét về khía cạnh kỹ thuật, các nhà phân tích tại công ty Bitfinex Alpha coi mốc 67.800 USD là ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với bitcoin. Nếu giá đóng cửa tuần trên mức khoảng 68.000 USD, xu hướng tăng giá dài hạn của tài sản này có thể được duy trì. Trên thực tế, các mức giá này đã không thể duy trì khi bitcoin kết thúc tuần giao dịch vừa rồi.

Bitfinex nhận định với MarketWatch hôm thứ Sáu: "Bitcoin đang kiểm tra ngưỡng hỗ trợ tại đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 tuần ở mức 67.800 USD, một cột mốc mà nhiều người tham gia thị trường coi là ranh giới phân định giữa thị trường giá lên (bull market) và thị trường giá xuống (bear market) trong dài hạn. Phe giá lên sẽ cố gắng thiết lập một vùng giá sàn tại đây".

Họ nói thêm: "Ngược lại, nếu giá đóng cửa dưới đường SMA 200 tuần, điều đó cho thấy bitcoin hiện đang biến động như một loại tài sản rủi ro nhạy cảm với lãi suất, thay vì đóng vai trò là một công cụ lưu trữ giá trị trong dài hạn".