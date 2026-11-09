Giá bất động sản tại Hà Tĩnh giảm, giao dịch trầm lắng

Giá giảm, giao dịch ảm đạm

Tại Công ty TNHH Bất động sản Đất Sen (phường Thành Sen), lượng giao dịch những tháng gần đây sụt giảm rõ rệt. Người đến gửi bán đất ngày càng nhiều, trong khi khách hỏi mua thưa vắng. Bình quân mỗi tháng, công ty chỉ thực hiện 3-5 hợp đồng, giảm 5 lần so với thời điểm sôi động khoảng 5 tháng trước.

Lượng giao dịch tại Công ty TNHH Bất động sản Đất Sen giảm tới 5 lần so với thời điểm sôi động khoảng 5 tháng trước.

Không chỉ trầm lắng giao dịch, giá đất tại nhiều khu vực trung tâm của Hà Tĩnh hiện đã giảm sâu. Đơn cử như: khu quy hoạch Thạch Hưng (phường Thành Sen), giá đất hiện dao động khoảng 3-3,2 tỷ đồng/lô; khu quy hoạch tây Tân Học (phường Trần Phú) giá đất hiện còn trên dưới 3 tỷ đồng/lô. So với thời điểm giữa năm 2026, mặt bằng giá tại hai khu vực này đều đã giảm từ 300 - 600 triệu đồng/lô.

Ông Trương Bá Hải - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đất Sen cho biết: “Thị trường trầm lắng do nhiều yếu tố cộng hưởng. Sau giai đoạn tăng nóng, giá đất tại một số khu vực đã vượt xa khả năng chi trả của người có nhu cầu thực. Cùng với áp lực lãi vay và việc tiếp cận tín dụng thận trọng hơn, nhà đầu tư không còn mạnh dạn xuống tiền. Khi kỳ vọng tăng giá giảm sút, người mua có tâm lý chờ đợi, còn người bán phải hạ giá để tìm kiếm thanh khoản”.

Không chỉ trên thị trường giao dịch tự do, sức mua suy yếu còn thể hiện rõ qua các phiên đấu giá quyền sử dụng đất. Tại xã Toàn Lưu, 15 lô đất thuộc vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh từng có giá khởi điểm từ hơn 3 tỷ đồng đến hơn 5,3 tỷ đồng/lô nhưng hai lần đấu giá trước đó đều không thành công. Chỉ sau khi giá khởi điểm được điều chỉnh giảm từ hơn 1 tỷ đồng đến khoảng 2,4 tỷ đồng/lô, toàn bộ 15 lô đất mới tìm được chủ.

Sau khi điều chỉnh giá, 15 lô đất thuộc vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu mới tìm được chủ.

Ông Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh cho biết: “Không chỉ xã Toàn Lưu mà tình trạng thưa vắng người tham gia đấu giá đất cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (phường Thành Sen) phối hợp với các địa phương tổ chức 20 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, song tỷ lệ đấu giá thành công giảm khoảng 30%. Để cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng, chúng tôi cũng tăng cường quảng bá thông tin về tài sản, vị trí, giá khởi điểm và thời gian đấu giá trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; đồng thời phối hợp với địa phương thông báo rộng rãi theo quy định. Tuy nhiên, sức mua yếu vẫn là trở ngại lớn đối với hoạt động đấu giá hiện nay”.

Theo thống kê của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh, tháng 10/2026, đơn vị làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 6.070 hồ sơ, giảm gần 200 hồ sơ so với tháng 10/2025. Lũy kế 10 tháng, toàn tỉnh có 55.060 hồ sơ chuyển nhượng, giảm 4.171 hồ sơ so với cùng kỳ năm ngoái.

Đưa giá đất về đúng giá trị thực

Theo các nhà đầu tư bất động sản tại Hà Tĩnh, áp lực tài chính gia tăng đang khiến dòng tiền vào thị trường chững lại. Lãi suất cho vay duy trì ở mức cao, cộng với áp lực lạm phát và chi phí vốn khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, cân nhắc kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Với hoạt động đấu giá đất, mức tiền đặt cọc, ký quỹ tăng lên 50% giá khởi điểm cũng khiến nhà đầu tư phải chuẩn bị nguồn vốn lớn hơn.

Những vùng đất quy hoạch, vị trí trung tâm như khu quy hoạch Thạch Hưng (phường Thành Sen) vẫn có giao dịch.

“Giá khởi điểm tại một số khu đất vẫn ở mức cao, nhưng khả năng chuyển nhượng và thu hồi vốn lại không chắc chắn. Bỏ ra khoản tiền lớn để trúng đấu giá nhưng khó tìm được người mua khiến nhiều nhà đầu tư không còn mặn mà tham gia đấu giá. Khi chi phí đầu vào cao, đầu ra khó, dòng tiền càng có xu hướng đứng ngoài thị trường, kéo giao dịch tiếp tục sụt giảm”, ông Trương Bá Hải - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đất Sen nhấn mạnh.

Trong bối cảnh sức mua suy yếu, việc xác định giá khởi điểm sát thực tế thị trường có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao khả năng đấu giá thành công mà còn góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý thị trường bất động sản hiện nay.

Những bất động sản có pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, vị trí phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực vẫn có tiềm năng phát triển.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng cho biết: “Thị trường bất động sản Hà Tĩnh đang có sự phân hóa và điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn sau giai đoạn giá đất tăng nhanh tại một số khu vực. Đây cũng là quá trình cần thiết để thị trường từng bước phát triển ổn định, thực chất và bền vững hơn. Những bất động sản có pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, vị trí phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực vẫn có tiềm năng phát triển; trong khi các khu vực tăng giá chủ yếu do tâm lý đám đông, kỳ vọng quy hoạch hoặc hoạt động đầu cơ sẽ chịu áp lực điều chỉnh".

Để thị trường phát triển lành mạnh, bên cạnh việc xác định giá bất động sản phù hợp với giá trị thực tế, các địa phương cần tiếp tục nâng cao tính công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án đầu tư và tiến độ phát triển hạ tầng; đồng thời tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tung tin sai lệch, lợi dụng thông tin quy hoạch để đẩy giá, tạo sốt đất cục bộ. Quan trọng hơn, cần hướng dòng vốn đầu tư vào những dự án có giá trị sử dụng thực, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, hạn chế đầu cơ và tạo nền tảng cho thị trường bất động sản Hà Tĩnh phát triển ổn định, bền vững trong dài hạn.