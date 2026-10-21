Giá bất động sản miền Bắc giảm mạnh nhất. Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản quý III/2026 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI), phân khúc căn hộ cao tầng ghi nhận xu hướng giảm giá tại tất cả các vùng thị trường.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá căn hộ giảm 15 - 20% so với quý II/2026, với mức giá dao động từ 45 - 160 triệu đồng/m2. Đây là khu vực có mức giảm mạnh nhất, trong khi miền Trung giảm 10 - 15%, miền Nam và miền Tây cùng giảm 5 - 10%.

Giá căn hộ tại miền Trung dao động từ 30 - 100 triệu đồng/m2, miền Nam từ 36 - 145 triệu đồng/m2 và miền Tây từ 30 - 55 triệu đồng/m2.

Đối với phân khúc nhà thấp tầng trong các dự án khu đô thị, giá bán cũng ghi nhận sự điều chỉnh giảm tại tất cả các khu vực.

Trong đó, miền Bắc tiếp tục có mức giảm mạnh nhất, khoảng 15 - 20% so với quý II/2026, với khung giá dao động từ 70 - 280 triệu đồng/m2.

Tại miền Nam, giá nhà thấp tầng giảm 10 - 15%, dao động từ 50 - 320 triệu đồng/m2. Miền Trung ghi nhận mức giá từ 45 - 200 triệu đồng/m2, còn miền Tây từ 30 - 100 triệu đồng/m2, cùng giảm khoảng 10 - 15% so với quý trước.

Xu hướng giảm giá cũng xuất hiện ở phân khúc đất nền. Theo DXS-FERI, miền Bắc ghi nhận mức điều chỉnh lớn nhất, giảm 15 - 20%, với giá bán dao động từ 45 - 90 triệu đồng/m2.

Tại các khu vực còn lại, giá đất nền cùng giảm 10 - 15%. Cụ thể, miền Trung có khung giá từ 15 - 75 triệu đồng/m2, miền Nam từ 25 - 135 triệu đồng/m2 và miền Tây từ 10 - 40 triệu đồng/m2.

Như vậy, trong cả ba loại hình gồm căn hộ cao tầng, nhà thấp tầng tại các dự án khu đô thị và đất nền, miền Bắc đều ghi nhận mức giảm giá lớn nhất, từ 15 - 20% so với quý trước.