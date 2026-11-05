Gia Bảo - em út của U23 Việt Nam: Từng lập kỷ lục ở V.League khi mới 16 tuổi

Chàng trai 2K8 gây chú ý trong đội hình U23 Việt Nam

Trong danh sách 26 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho Gia Lai VTV Cup 2026, Trần Gia Bảo là một trong những cái tên thu hút sự chú ý. Sinh ngày 3/1/2008, tiền đạo thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là cầu thủ trẻ tuổi nhất đội hình U23 Việt Nam trong đợt tập trung lần này.

Ở tuổi 18, Gia Bảo sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điển trai và phong thái khá tự tin. Đây cũng là những yếu tố khiến chàng cầu thủ 2K8 có thêm sức hút bên cạnh câu chuyện chuyên môn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là Gia Bảo đã sớm có cơ hội trải nghiệm môi trường bóng đá chuyên nghiệp và ghi dấu ấn khi tuổi còn rất trẻ.

Trần Gia Bảo là cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: FBNV)

Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, Gia Bảo từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam ở những cấp độ U15, U16 và U17. Việc liên tục được trao cơ hội ở các đội tuyển trẻ cho thấy tiền đạo sinh năm 2008 đã có quá trình tích lũy kinh nghiệm đáng kể so với nhiều cầu thủ cùng trang lứa.

Gia Bảo trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Phương Ngân)

Từng lập kỷ lục ở V.League khi mới 16 tuổi

Cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Trần Gia Bảo đến vào ngày 15/9/2024. Trong trận đấu giữa CLB HAGL và CLB Quảng Nam tại vòng 1 V.League 2024/25, cầu thủ trẻ được HLV tung vào sân từ phút 73, thay cho đàn anh Châu Ngọc Quang.

Đến phút 90+2, Gia Bảo ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho HAGL. Bàn thắng này giúp tiền đạo sinh năm 2008 đi vào lịch sử V.League với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu, khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 12 ngày.

Gia Bảo được trao cơ hội đá chính ở CLB từ khi còn rất trẻ. (Ảnh: CLB Hoàng Anh Gia Lai)

Trước đó, kỷ lục này thuộc về Nguyễn Công Thành, người từng ghi bàn cho CLB Đồng Tháp khi 17 tuổi 246 ngày. Thành tích của Gia Bảo vì thế trở thành dấu mốc đặc biệt, cho thấy anh sớm có cơ hội bước ra sân chơi bóng đá chuyên nghiệp và để lại dấu ấn.

Không chỉ gây chú ý ở cấp CLB, Gia Bảo còn từng góp mặt trong đội hình U16 Việt Nam tham dự Peace Cup 2024 tại Trung Quốc. Tại giải đấu này, đội tuyển trẻ Việt Nam lần lượt đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-0 và Nhật Bản với tỷ số 1-0.

Gia Bảo trong màu áo U16 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Những trải nghiệm ở các cấp độ đội tuyển trẻ cùng cơ hội thi đấu tại V.League là hành trang quan trọng để Gia Bảo tiếp tục phát triển. Đến thời điểm hiện tại, Gia Bảo là một trong những cầu thủ nòng cốt của đội hình CLB Hoàng Anh Gia Lai tại các sân chơi trong nước. Việc được triệu tập lên U23 Việt Nam ở tuổi 18 cũng mở ra thêm một cột mốc mới trong hành trình bóng đá của tiền đạo sinh năm 2008.

Gia Bảo trong ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Phương Ngân)

Tại Gia Lai VTV Cup 2026, Gia Bảo sẽ có cơ hội thử sức trước những đối thủ đáng chú ý như U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Đây không chỉ là dịp để cầu thủ trẻ thể hiện khả năng mà còn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, cạnh tranh vị trí trong môi trường đội tuyển cấp quốc gia.