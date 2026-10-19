Giá bánh kẹo tăng cao, người Mỹ thêm áp lực chi tiêu dịp Halloween

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), giá bánh kẹo trong tháng 9/2026 cao hơn gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng kéo dài nhiều năm cũng khiến mặt hàng này trở nên đắt đỏ hơn đáng kể, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục gây áp lực lên ngân sách các hộ gia đình.

Một trong những nguyên nhân khiến giá bánh kẹo tăng là thời tiết khắc nghiệt tại các vùng trồng ca cao, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy chi phí nguyên liệu lên cao. Giá đường cùng các chi phí sản xuất khác cũng góp phần làm tăng giá thành sản phẩm.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Khi Halloween chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến, bánh kẹo đã được bày bán rộng rãi tại các cửa hàng. Dù nhận thấy giá cả tăng lên, một số người mua sắm cho biết họ vẫn giữ nguyên kế hoạch đón lễ, bởi đây là dịp đặc biệt trong năm.

“Giá có vẻ cao hơn bình thường một chút. Nhưng vì đây là dịp chỉ có một lần trong năm, nên tôi cứ mua những gì mình cần thôi,” Amy Smith, cư dân Raleigh, cho biết. Cô thường dành khoảng 20-25 USD để mua sắm cho Halloween.

Tuy nhiên, chi phí tăng cao khiến nhiều gia đình phải tính toán kỹ hơn khi mua bánh kẹo. Một số người tìm kiếm các chương trình giảm giá, so sánh giá giữa các cửa hàng hoặc điều chỉnh số lượng mua để không vượt quá ngân sách.

“Mọi thứ đều tăng giá, chúng tôi thực sự thấy mệt mỏi vì điều đó. Nhưng vì bọn trẻ, chúng tôi vẫn sẵn sàng mua”, Mia Winslow, một cư dân khác tại Raleigh, chia sẻ.

Với những gia đình có thói quen phát bánh kẹo cho trẻ em đến gõ cửa xin kẹo trong đêm Halloween, khoản chi này có thể tăng lên đáng kể nếu số lượng khách đông. Meghan Anderson, một cư dân địa phương, cho biết cô có thể phải chi từ 50 đến 60 USD để mua bánh kẹo phát cho trẻ em.

“Tôi rất yêu thích Halloween và thích làm điều đó cho bọn trẻ. Nhưng quả thực đây là một khoản chi phí không nhỏ, nhất là khi còn phải lo toan nhiều hóa đơn và các khoản chi tiêu khác trong cuộc sống”, Anderson nói.

Bất chấp giá cả leo thang, sức hút của bánh kẹo, đặc biệt là sô-cô-la, vẫn rất lớn trong mùa Halloween. Một cuộc thăm dò do Ipsos công bố vừa qua cho thấy khoảng 51% người được hỏi chọn sô-cô-la là loại kẹo yêu thích nhất trong dịp lễ này. Kẹo dẻo và kẹo vị chua cùng chiếm 9%, trong khi kẹo caramel được 7% người tham gia khảo sát lựa chọn.

Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF), người tiêu dùng dự kiến chi trung bình khoảng 115 USD cho các hoạt động Halloween. Trong bối cảnh giá bánh kẹo tăng, nhiều người có thể phải cân đối chi tiêu chặt chẽ hơn, nhưng vẫn ưu tiên dành một khoản ngân sách để trẻ em được tham gia các hoạt động truyền thống của dịp lễ.

Những chia sẻ của người tiêu dùng cho thấy, giá cả tăng cao đang khiến mùa Halloween trở nên tốn kém hơn, song chưa đủ để làm mất đi sức hấp dẫn của ngày lễ. Thay vì từ bỏ các hoạt động quen thuộc, nhiều gia đình lựa chọn so sánh giá và kiểm soát ngân sách để tiếp tục duy trì truyền thống này.